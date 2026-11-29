Mel Gibson y su hijo: ¿por qué cancelaron la construcción de un puente en Morelos?

Christian Thomas Gibson, hijo de Mel Gibson, fue relacionado con un proyecto de construcción en Tepoztlán, Morelos./Especial

Christian Thomas Gibson pretendía construir un puente de aproximadamente 15 metros para facilitar el acceso a su vivienda en Morelos, pero el proyecto fue detenido por no contar con todas las autorizaciones necesarias

Una construcción relacionada con Christian Thomas Gibson, hijo del actor estadounidense Mel Gibson, generó polémica en Tepoztlán, Morelos, luego de que autoridades municipales detuvieran los trabajos que pretendía realizar en la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl. El proyecto contemplaba levantar un puente para facilitar el acceso a una propiedad privada.

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El alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, confirmó que la obra no contaba con las autorizaciones municipales correspondientes. Aunque el propietario habría presentado documentos de autoridades federales y ambientales, estos no eran suficientes para comenzar los trabajos, pues también necesitaba cumplir con los procedimientos locales y consultar a la comunidad.

Lo que que quería construir el hijo de Mel Gibson en Tepoztlán

El proyecto atribuido a Christian Thomas Gibson contemplaba la construcción de un puente de aproximadamente 15 metros de longitud, cuya finalidad era facilitar el acceso vehicular a una vivienda ubicada en Amatlán de Quetzalcóatl. La zona cuenta con caminos estrechos y de terracería que dificultan el tránsito de automóviles, por lo que la estructura permitiría llegar con mayor facilidad al inmueble.

Sin embargo, la llegada de maquinaria para realizar los trabajos provocó inconformidad entre los habitantes, quienes cuestionaron que no se les hubiera informado previamente sobre las características de la obra. La presidenta de Bienes Comunales de Amatlán, Anabelle Edith de Mesa Labastida, explicó que el propietario debía presentar el proyecto ante las autoridades comunitarias antes de iniciar cualquier intervención.

La obra contemplaba un puente de aproximadamente 15 metros para facilitar el acceso a una vivienda./Especial

¿Por qué detuvieron la construcción del hijo de Mel Gibson?

De acuerdo con las autoridades municipales, uno de los principales problemas fue la falta de permisos correspondientes del Ayuntamiento y de la aprobación de la comunidad. Aunque el proyecto contaba con documentación relacionada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades ambientales, los habitantes señalaron que esos documentos no sustituían las autorizaciones locales necesarias.

El caso también abrió una discusión sobre el crecimiento inmobiliario en Tepoztlán, particularmente en comunidades como Amatlán y Santo Domingo Ocoititlán. El alcalde advirtió que la llegada de nuevos propietarios y el aumento de construcciones incrementan la presión sobre los recursos naturales, especialmente el agua. Por ello, el gobierno municipal realiza diagnósticos con drones y mapeos para conocer la expansión de las viviendas y sus posibles afectaciones al territorio.