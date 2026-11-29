La llegada de los frentes fríos 9 y 10 prolongará las bajas temperaturas en México, con heladas, lluvias y fuertes rachas de viento en diferentes regiones del país

El frío continuará siendo protagonista en México durante los primeros días de diciembre, pese a que la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 está por finalizar. La presencia de nuevos sistemas meteorológicos mantendrá las temperaturas cercanas e incluso inferiores a los cero grados en varias entidades del país.

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), será este domingo 29 de noviembre de 2026 cuando la tormenta invernal comience a debilitarse hasta convertirse en una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

El fenómeno continuará su recorrido hacia el oriente del territorio nacional y el Golfo de México, permitiendo que sus efectos disminuyan paulatinamente en las regiones del centro y occidente. Para el lunes 30 de noviembre, otros sistemas meteorológicos serán los responsables de las condiciones climáticas en el país.

En cuanto a las nevadas, durante la mañana de este domingo todavía se contempla la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del Estado de México, Puebla y Veracruz, situadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Aunque para el lunes esta posibilidad desaparece del pronóstico, el riesgo de heladas continuará en las regiones de mayor altitud.

Los frentes fríos 9 y 10 prolongarán el ambiente frío en México./ RS

¿Qué estados tendrán temperaturas bajo cero tras la primera tormenta invernal?

El pronóstico extendido de Conagua señala que los habitantes de las regiones serranas de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente de México deberán prepararse para otro amanecer frío el próximo lunes 30 de noviembre. Chihuahua y Durango serán las entidades con las temperaturas más extremas, donde el termómetro podría descender hasta los -10 grados Celsius.

Las temperaturas mínimas previstas por el Servicio Meteorológico Nacional son las siguientes: De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

De 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, el panorama también será frío durante las primeras horas del lunes. El pronóstico proporcionado contempla temperaturas mínimas de 5 a 7 grados Celsius en la Ciudad de México y de -1 a 1 grado en Toluca, además de posibles heladas en las partes altas del Estado de México.

Frentes fríos 9 y 10 prolongarán las heladas en México durante diciembre

La salida de la primera tormenta invernal no dará tregua a buena parte del país. El frente frío número 9 avanzará sobre el norte y noreste de México para posteriormente alcanzar el Golfo de México y la península de Yucatán durante el lunes 30 de noviembre.

Entre las afectaciones previstas por el SMN destaca un evento de Norte que generará rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Veracruz, el istmo y el Golfo de Tehuantepec. En Tamaulipas y Tabasco, las velocidades del viento podrían oscilar entre los 40 y 60 kilómetros por hora.

Las zonas montañosas registrarán las temperaturas más bajas./ RS