Fausto Isidro Meza Flores y dos de sus principales colaboradores fueron procesados por delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

La situación jurídica de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quedó definida este sábado 28 de noviembre de 2026, luego de que una jueza federal ordenara iniciar un proceso penal en su contra por delitos relacionados con la posesión de drogas y armamento reservado para las Fuerzas Armadas.

El hombre, identificado por el Gobierno federal como presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de Los Mayos, permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La decisión también alcanza a dos integrantes de su círculo cercano: Germán Rolando Flores Meza, ‘Serafín’, considerado por las autoridades como el segundo al mando de la organización, y José Luis Ortiz Murillo, a quien se le atribuyen funciones relacionadas con el manejo de los recursos financieros del grupo delictivo.

¿Qué delitos enfrenta ‘El Chapo Isidro’ en México?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que consiguió la vinculación a proceso de los tres detenidos después de presentar ante la autoridad judicial los elementos de prueba relacionados con la posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores cuyo uso está reservado a las Fuerzas Armadas.

A estas acusaciones se suman los delitos contra la salud por la posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio. La resolución se dio a conocer después de una audiencia celebrada de manera privada que se extendió durante alrededor de 10 horas.

El procedimiento judicial se había prolongado debido a que los abogados de los imputados solicitaron una ampliación del plazo constitucional a 144 horas. Una vez concluido este periodo, la jueza ratificó la prisión preventiva oficiosa y concedió cuatro meses para que la Fiscalía continúe con las investigaciones correspondientes.

La FGR consiguió la vinculación a proceso de ‘El Chapo Isidro’ y dos de sus colaboradores./ FGR

Así fue la captura de uno de los fugitivos más buscados por el FBI

La detención de Meza Flores ocurrió el pasado 20 de noviembre de 2026 en Sinaloa, mediante un despliegue de seguridad denominado Operación Centella. Su captura estuvo precedida por labores de inteligencia encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con la colaboración de autoridades de Estados Unidos.

El arresto generó una serie de hechos violentos en territorio sinaloense, situación que llevó a las corporaciones de seguridad a implementar acciones adicionales para proteger a los habitantes y restablecer la circulación en las carreteras. En el operativo de captura participaron integrantes del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La relevancia de su detención también alcanzó el ámbito internacional, pues “El Chapo Isidro” formaba parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Las autoridades mexicanas lo señalan por sus presuntos vínculos con Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Por lo pronto, Meza Flores y sus dos presuntos colaboradores permanecerán privados de la libertad mientras la FGR reúne más elementos para sustentar las acusaciones.