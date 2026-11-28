Frío extremo en CDMX y Edomex: estas zonas están en alerta por temperaturas de hasta -3 grados

Protección Civil reportó caída de nieve en la carretera Toluca-Sultepec / Especial

Protección Civil activó la Alerta Naranja en cinco alcaldías de la capital, mientras que en el Estado de México persisten las nevadas

Los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada continuarán durante las próximas horas en la Ciudad de México y el Estado de México, donde las autoridades alertaron por un importante descenso de las temperaturas, presencia de heladas, lluvias y posibles nevadas en las zonas de mayor altitud. Ante estas condiciones, se pidió a la población tomar precauciones, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del domingo 29 de noviembre.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Naranja y Amarilla en 11 alcaldías de la capital del país, debido al pronóstico de temperaturas que podrían descender hasta un grado centígrado durante la noche de este sábado 28 de noviembre y la madrugada y mañana del domingo.

La primera tormenta invernal mantiene las bajas temperaturas en CDMX y Edomex / Especial

Mientras tanto, en el Estado de México, las precipitaciones y las bajas temperaturas han provocado que las partes altas de diversos municipios se cubran de nieve, además de generar condiciones peligrosas para los automovilistas que circulan por carreteras cercanas a las zonas montañosas.

¿Qué alcaldías de CDMX están en Alerta Naranja por frío?

De acuerdo con el aviso emitido por Protección Civil de la Ciudad de México, se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados, acompañadas de heladas, en cinco alcaldías de la capital, principalmente en aquellas que cuentan con zonas montañosas y de mayor altitud.

Las alcaldías en las que se activó la Alerta Naranja son: Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

La Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Las condiciones de frío intenso se presentarán principalmente durante la madrugada del domingo 29 de noviembre, por lo que las autoridades recomendaron a los habitantes de estas demarcaciones mantenerse abrigados, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Protección Civil activó la Alerta Naranja en cinco alcaldías capitalinas / Especial

Activan Alerta Amarilla en otras seis alcaldías de CDMX

Además de las demarcaciones que se encuentran bajo Alerta Naranja, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados en otras seis alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones que deberán tomar precauciones por las bajas temperaturas son: Coyoacán.

Gustavo A. Madero.

Iztapalapa.

Miguel Hidalgo.

Tláhuac.

Xochimilco.

Con estas medidas, un total de 11 alcaldías capitalinas se encuentran bajo algún nivel de alerta por frío. Las autoridades solicitaron a la población mantenerse pendiente de los avisos oficiales, debido a que las condiciones meteorológicas podrían cambiar conforme avance la tormenta invernal.

La Ciudad de México podría registrar temperaturas de hasta un grado centígrado / Especial

Nevadas cubren de blanco varios municipios del Estado de México

La primera tormenta invernal también ha dejado importantes afectaciones en el territorio mexiquense, donde las bajas temperaturas y las precipitaciones provocaron la caída de nieve en las partes altas de diferentes municipios.

Entre las localidades que han registrado paisajes cubiertos de blanco se encuentran Jocotitlán, Isidro Fabela, Jilotzingo, Zinacantepec y San José del Rincón, entre otras zonas montañosas del Estado de México.

Protección Civil estatal informó que durante este sábado 28 de noviembre persistirán las condiciones de frío, lluvias intensas y fuertes vientos en la entidad, con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en regiones serranas.

Asimismo, existe la posibilidad de que continúen las nevadas en las cimas de volcanes y sierras de mayor altitud, particularmente en las regiones centro, norte y oriente del territorio mexiquense.

Nevado de Toluca permanece cerrado por nieve y acumulación de hielo

Ante las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades del Estado de México reiteraron que el acceso al Nevado de Toluca, también conocido como Volcán Xinantécatl, permanece cerrado, debido a la acumulación de nieve y hielo, así como a los riesgos que representan las condiciones del terreno para los visitantes.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste mantienen labores de vigilancia permanente en la región para impedir el ingreso de personas que puedan poner en riesgo su integridad al intentar acceder al volcán.

De manera paralela, equipos de Protección Civil, policías estatales y autoridades municipales realizan recorridos en las comunidades ubicadas en las partes bajas del Nevado de Toluca, con la finalidad de atender posibles contingencias y brindar apoyo a los habitantes de la región.

En estas localidades, las temperaturas podrían oscilar entre los cero y los -3 grados centígrados, por lo que las autoridades mantienen especial atención ante las posibles afectaciones derivadas del frío.

Alertan por caída de nieve en la carretera Toluca-Sultepec

Protección Civil del Estado de México también reportó la caída de nieve en la carretera Toluca-Sultepec, situación que representa un riesgo adicional para quienes circulan por esta vía, debido a la posibilidad de encontrar hielo sobre el pavimento y condiciones que dificulten la conducción.

Ante este panorama, las autoridades de la región sur del Estado de México recomendaron a los automovilistas posponer aquellos viajes que no sean indispensables hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

En caso de encontrarse en carretera, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia respecto al vehículo de adelante y evitar frenadas o giros bruscos, especialmente en aquellos tramos donde exista presencia de nieve o hielo sobre el asfalto.

¿Cómo protegerse del frío extremo en CDMX y Edomex?

Ante el pronóstico de bajas temperaturas para las próximas horas, las autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud y reducir los riesgos asociados con las condiciones meteorológicas.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran: Utilizar varias capas de ropa para conservar el calor corporal.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir suficientes líquidos y alimentos ricos en vitaminas.

Proteger especialmente a niñas, niños y adultos mayores.

Prestar atención a las personas en situación de calle.

Evitar exponerse innecesariamente a las bajas temperaturas.

Tomar precauciones al conducir por zonas montañosas.

Respetar los cierres y restricciones de acceso a zonas de riesgo.

Consultar los avisos oficiales de Protección Civil.