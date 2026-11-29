¿Qué pasó con la Rosalía? La detienen por presunto intento de robo en una tienda

El caso se dio a conocer luego de que el periodista C4 Jiménez difundiera información sobre la detención./@pixabay

Una mujer identificada como Rosalía Rodríguez fue detenida en Iztapalapa luego de que presuntamente participara con dos hombres en un asalto a una tienda de conveniencia; sus acompañantes escaparon del lugar

Una mujer identificada como Rosalía “N” fue detenida en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, por su presunta participación en el robo a una tienda de conveniencia. El caso llamó la atención por su nombre, que coincide con el de la cantante española Rosalía, aunque no existe relación entre ambas.

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De acuerdo con los reportes difundidos, la mujer habría ingresado al establecimiento junto con otros dos hombres, quienes presuntamente participaron en el robo de dinero, botellas de bebidas alcohólicas y cajetillas de cigarros. Sin embargo, sus acompañantes lograron escapar y la dejaron en el lugar.

Rosalía “N” fue detenida por su presunta participación en el robo a una tienda de conveniencia en Iztapalapa./Especial

¿Cómo ocurrió el presunto robo en la tienda de conveniencia?

La información fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, quien reportó que Rosalía Rodríguez habría participado junto con dos hombres en el asalto a un establecimiento de Oxxo, ubicado en Iztapalapa.

Según el reporte, los presuntos involucrados habrían amagado al encargado del negocio para llevarse dinero en efectivo, botellas de alcohol y cajetillas de cigarros. Tras la intervención de elementos de seguridad, los dos hombres consiguieron huir, mientras que la mujer fue detenida.

Rosalía “N” fue puesta a disposición de las autoridades

Después de su detención, la mujer fue trasladada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que deberá determinar su situación jurídica y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.