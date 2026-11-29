Una mujer identificada como Rosalía “N” fue detenida en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, por su presunta participación en el robo a una tienda de conveniencia. El caso llamó la atención por su nombre, que coincide con el de la cantante española Rosalía, aunque no existe relación entre ambas.
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De acuerdo con los reportes difundidos, la mujer habría ingresado al establecimiento junto con otros dos hombres, quienes presuntamente participaron en el robo de dinero, botellas de bebidas alcohólicas y cajetillas de cigarros. Sin embargo, sus acompañantes lograron escapar y la dejaron en el lugar.
¿Cómo ocurrió el presunto robo en la tienda de conveniencia?
La información fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, quien reportó que Rosalía Rodríguez habría participado junto con dos hombres en el asalto a un establecimiento de Oxxo, ubicado en Iztapalapa.
Según el reporte, los presuntos involucrados habrían amagado al encargado del negocio para llevarse dinero en efectivo, botellas de alcohol y cajetillas de cigarros. Tras la intervención de elementos de seguridad, los dos hombres consiguieron huir, mientras que la mujer fue detenida.
Rosalía “N” fue puesta a disposición de las autoridades
Después de su detención, la mujer fue trasladada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que deberá determinar su situación jurídica y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, la información difundida no permite establecer una sentencia ni confirmar una responsabilidad penal. Por ello, Rosalía “N” debe ser considerada presunta responsable mientras las autoridades realizan las diligencias y se define su situación legal.