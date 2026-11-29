El músico estadounidense falleció a los 85 años en Malibú, California, rodeado de su familia. Durante sus últimos meses enfrentó problemas de salud que afectaron sus presentaciones con la agrupación

El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de Mike Love, cantante y cofundador de The Beach Boys, quien falleció el sábado 28 de noviembre de 2026 a los 85 años. La noticia fue confirmada por su representante, Katie Altman, quien informó que el artista estuvo acompañado por sus familiares.

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A través de un comunicado, su publicista destacó la importancia del músico para la industria y las generaciones de artistas que encontraron inspiración en su trabajo. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento, aunque durante los últimos meses su estado de salud había generado preocupación entre sus seguidores.

The Beach Boys alcanzó fama internacional con canciones como Surfin’ U.S.A. y California Girls./Especial

¿Qué problemas de salud tenía Mike Love antes de morir?

Durante 2026, el cantante enfrentó distintos problemas de salud que provocaron la cancelación y reprogramación de varios conciertos de The Beach Boys. En junio, el propio Love explicó que había atravesado una enfermedad que comenzó como bronquitis y posteriormente derivó en COVID-19, situación que tuvo consecuencias físicas y emocionales.

La preocupación aumentó en octubre, cuando John Stamos, actor y colaborador de la agrupación, habló sobre las dificultades que atravesaba el músico. Incluso, durante sus últimas presentaciones, realizadas en octubre, Love necesitó una silla de ruedas para subir al escenario y permaneció sentado durante los conciertos. Sus últimas actuaciones tuvieron lugar el 10 de octubre en Cincinnati y el 11 de octubre en Nashville, Tennessee.

¿Quién fue Mike Love y cuáles fueron sus canciones más famosas?

Michael Edward Love nació el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles, California. Su nombre quedó ligado a la historia del rock estadounidense luego de fundar The Beach Boys en 1961 junto con sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, además de su amigo Al Jardine.

La agrupación alcanzó reconocimiento internacional con canciones como Surfin’ U.S.A., California Girls, I Get Around y Good Vibrations. Love no solamente destacó como vocalista, también participó en la composición de varios de los temas más representativos del grupo. En 1988, The Beach Boys ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll y, en 2025, el cantante fue incorporado al Salón de la Fama de los Compositores.