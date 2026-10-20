Messi y Cristiano Ronaldo entre los nominados al mejor Balón de Oro de todos los tiempos ¿cómo puedes votar?

Una nueva dinámica está en función para los aficionados

La organización de Ballon d’Or ha hecho el anuncio oficial de la lista de jugadores que están participando por ser el mejor Balón de Oro de todos los tiempos, encabezados por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

A través de su pagina web ballondor.com aparecen los nominados: Alfredo Di Stefano, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marco Van Basten, Johann Cruyff, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Ronaldo, Kevin Keegan y Franz Beckenbauer.

Cabe mencionar, que solo participan los jugadores que han obtenido dos o más de este valioso reconocimiento. Esta dinámica se ha realizado en conmemoración a los 70 años de entregarse este premio.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina | AP

Los nombres más destacados son Leo Messi y Cristiano Ronaldo, el argentino es el máximo ganador en la historia del galardón, con ocho estatuillas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Mientras tanto, el portugués es otro de los que llama la atención con sus premios obtenidos a lo largo de su carrera, que son un total de cinco, conquistados en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT

¿Cómo votar?

Cualquier fanático puede votar por la edición que más le haya gustado a través de https://ballondor.com/vote. En dicho registro aparecen los nombres y años desde aquel 1957 que Alfredo Di Stéfano adquirió el trofeo hasta la última que obtuvo Messi en 2023.

Simplemente basta con oprimir el botón de “Votar” para ser parte de la dinámica; sin embargo, no será gratis, para esto hay un costo de 1 euro para que te permita realizarlo.

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¿Por qué se tiene que pagar?