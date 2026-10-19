El jugador lusitano vuelve a estar en el foco de atención tras sus declaraciones recientes

Cristiano Ronaldo recibió un nuevo golpe en su carrera internacional, luego de que la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) anunciara una sanción de 30 días de suspensión y una multa económica de 255 euros contra el delantero del Al Nassr. La decisión llega después de la polémica que protagonizó con el entrenador Jorge Jesus, misma que terminó con el abandono de la concentración de Portugal durante la pasada Fecha FIFA.

El castigo, anunciado este lunes 19 de octubre, contempla que el cinco veces ganador del Balón de Oro se pierda los partidos contra Dinamarca y Gales, programados para el 14 y 17 de noviembre, respectivamente, dentro de la UEFA Nations League. Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención es la cantidad económica que deberá pagar el portugués, pues representa apenas unos segundos de su millonario salario en Arabia Saudita.

¿Por qué Cristiano Ronaldo fue suspendido por Portugal?

La sanción contra Cristiano Ronaldo tiene su origen en las diferencias que sostuvo con Jorge Jesus durante la concentración de la selección portuguesa. El delantero expresó su inconformidad después de quedarse sin minutos frente a Noruega, a pesar de que, según su versión, el entrenador le había prometido que participaría durante al menos media hora del encuentro. El futbolista realizó ejercicios de calentamiento durante buena parte del segundo tiempo, pero finalmente no ingresó a la cancha.

La situación empeoró cuando Cristiano acusó a Jorge Jesus de incumplir un segundo acuerdo, relacionado con el manejo público de la controversia. De acuerdo con el atacante, el estratega se había comprometido a reconocer lo sucedido durante una conferencia de prensa, algo que finalmente no ocurrió. Ante esta situación, CR7 decidió abandonar la concentración portuguesa, provocando una nueva polémica alrededor de su continuidad en el combinado nacional.

Jorge Jesus en fuerte polémica con Cristiano Ronaldo | AP

Posteriormente, el jugador de 41 años publicó un comunicado en el que reconoció que su decisión no había sido la correcta y aceptó las posibles consecuencias disciplinarias. La Federación Portuguesa abrió una investigación y, después de analizar lo sucedido, determinó imponerle una suspensión de 30 días y una sanción económica, la cual, para alguien como CR7, parece no afectarle en lo absoluto.

¿Cuánto gana Cristiano Ronaldo y por qué su multa equivale a 40 segundos de salario?

Una de las situaciones más llamativas de la sanción es la diferencia entre la multa impuesta y los ingresos del futbolista. Cristiano Ronaldo deberá pagar únicamente 255 euros, una cantidad que resulta mínima si se compara con el millonario contrato que mantiene con Al Nassr. De acuerdo con estimaciones difundidas por beIN Sports, el portugués percibe alrededor de 200 millones de euros anuales, sin considerar posibles bonificaciones y otros beneficios.

Tomando como referencia esa cifra, Cristiano recibe aproximadamente 547 mil euros diarios, lo que equivale a unos 22 mil 800 euros por hora y cerca de 380 euros por minuto. Bajo este cálculo, el delantero del Al Nassr necesita poco más de 40 segundos para generar el dinero correspondiente a su multa, por lo que, con respecto a las dos sanciones que tiene, es la que menos le podría generarle molestia.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, con el Al-Nassr | @AlNassrFC_EN