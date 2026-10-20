El IMCO revela que los mexicanos pierden en promedio 111 horas y 5 mil 645 pesos anuales por la congestión vial. La CDMX es la ciudad más afectada y los usuarios del transporte público llevan la peor parte

¿Te imaginas perder casi cinco días completos de tu vida sin hacer otra cosa que estar atrapado en el tráfico? Esa es la realidad que enfrentan miles de personas en México, donde los embotellamientos representan un promedio de 111 horas desperdiciadas al año por persona, equivalentes a 4.6 días. El estudio Costo del Tráfico 2026, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), también calcula que este problema tiene un impacto económico de 5 mil 645 pesos anuales por usuario, una cantidad equivalente a casi 18 días de salario mínimo.

La investigación, realizada por el IMCO en colaboración con Dat’s Why y con el apoyo de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), analizó la movilidad en 44 zonas metropolitanas del país. Los resultados muestran que la congestión vial representa una pérdida económica de 203 mil 300 millones de pesos cada año. Esta cantidad no corresponde a dinero que las personas pagan directamente, sino al valor de las horas que dejan de aprovechar para trabajar, estudiar, descansar o convivir con sus familias.

¿Cuántas horas pierdes en el tráfico si viajas en transporte público o automóvil?

Los pasajeros del transporte público enfrentan las mayores pérdidas por los congestionamientos, pues pasan en promedio 140 horas anuales detenidos en el tráfico, prácticamente seis días completos. En comparación, quienes utilizan vehículos particulares acumulan 94 horas al año, es decir, casi cuatro días. La diferencia también tiene un impacto económico: mientras los usuarios del transporte colectivo registran pérdidas estimadas de 7 mil 294 pesos por persona, quienes se trasladan en automóvil particular presentan un costo de 4 mil 811 pesos, una brecha de 2 mil 483 pesos anuales.

La Ciudad de México encabeza la lista de zonas metropolitanas más afectadas, con 211 horas perdidas por persona al año./ Pixabay

Aunque el transporte público moviliza al 40% de las personas que se trasladan, sus usuarios concentran el 55.4% del costo total de los embotellamientos, equivalente a 112 mil 600 millones de pesos al año. En contraste, los vehículos privados representan el 44.6% restante, con 90 mil 800 millones de pesos. Durante la presentación del estudio, Valeria Moy, directora general del IMCO, explicó: “Nos cuesta tiempo para estar con la familia, nos cuesta tiempo de estar haciendo ejercicio, leyendo, tomando un café. Nos cuesta vida, en realidad, estar metidos en el transporte sea cual sea el que usemos, nos cuesta vida. Lo que hacemos es ponerle un valor, el valor de estar atrapado en la congestión diaria”.

CDMX encabeza las ciudades donde se pierden más horas y dinero por el tráfico

La Ciudad de México ocupa el primer lugar nacional en tiempo desperdiciado por los embotellamientos, con 211 horas anuales por persona, equivalentes a casi nueve días completos. La capital también registra el mayor costo individual, con 10 mil 721 pesos al año. En el listado de ciudades donde más horas se pierden aparecen Oaxaca, con 175; Puerto Vallarta, con 171; y Pachuca, con 164, mientras que por impacto económico individual destacan Puerto Vallarta, con 9 mil 974 pesos, y Guadalajara, con 8 mil 728 pesos.

El problema se concentra principalmente en cinco zonas metropolitanas: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Puebla-Tlaxcala, que reúnen el 65% del costo nacional del tráfico. La capital representa por sí sola el 40% del impacto económico, con 81 mil 700 millones de pesos anuales, seguida de Monterrey, con 19 mil millones, y Guadalajara, con 17 mil 500 millones. En Monterrey, los pasajeros del transporte público enfrentan un costo promedio de 12 mil 36 pesos al año, frente a los 7 mil 57 pesos correspondientes a los usuarios de vehículos particulares.

Los embotellamientos les roban casi cinco días completos al año a los mexicanos, según el estudio Costo del Tráfico 2026./ Pixabay