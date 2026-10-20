La actriz compartió imágenes de su infancia en las que aparece fumando luego de que Crista Montes hablará sobre su crianza. La publicación reavivó la polémica familiar y generó reacciones en redes sociales

Gala Montes volvió a exhibir públicamente las diferencias que mantiene con su mamá, Crista Montes, luego de compartir fotografías de su infancia en las que aparece aparentemente fumando una pipa. La actriz retomó las imágenes para cuestionar las declaraciones que su madre había hecho durante una transmisión en vivo, en la que habló sobre su apariencia física y aseguró que, cuando sus hijas vivían con ella, no consumían sustancias.

La publicación llamó la atención de los usuarios de X, donde las fotografías acumularon más de 1.8 millones de visualizaciones en menos de 48 horas, de acuerdo con Infobae. Junto al material, la cantante escribió: “¿Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito”, con lo que volvió a colocar su conflicto familiar en el centro de la conversación.

“A las pruebas me remito”, escribió Gala Montes al compartir las fotografías./@galamontes

Crista Montes y sus declaraciones

La controversia más reciente surgió después de que Crista Montes realizará una transmisión en vivo en la que habló sobre la apariencia física de Gala y sostuvo que, durante la convivencia familiar, su hija no consumía sustancias. Esas declaraciones fueron las que la actriz retomó al compartir las imágenes de su infancia.

La discusión también se relaciona con otros mensajes que Gala ha atribuido a su madre. Días antes, la intérprete publicó una fotografía de una nota escrita en el reverso de una imagen infantil, cuyo contenido incluía comentarios despectivos sobre su vestimenta. Crista reconoció la autoría de diversos mensajes dirigidos a sus hijas y argumentó que formaban parte de la disciplina que aplica mientras gestiona la carrera artística de la actriz.

Gala Montes y su mamá mantienen un conflicto público desde su ruptura profesional en 2024./Especial

¿Cuál es el conflicto de Gala Montes y su mamá?

El conflicto entre ambas no comenzó con las fotografías. A mediados de 2024, Gala decidió dejar de trabajar con Crista como su representante artística, después de que su madre gestionará su carrera desde que era niña. La ruptura profesional estuvo acompañada de acusaciones relacionadas con el manejo de sus finanzas y con el trato que la actriz aseguró haber recibido durante años.