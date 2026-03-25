México exige investigación por muerte de 13 connacionales bajo custodia del ICE en 2026

El gobierno de México encendió las alertas tras confirmar la muerte de 13 connacionales en Estados Unidos, ocurridas durante operativos migratorios o mientras se encontraban bajo custodia de autoridades como el ICE. Las autoridades calificaron estos hechos como graves y exigieron que se esclarezcan completamente las circunstancias en cada caso.

Durante la conferencia matutina del 25 de marzo de 2026, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores detallaron que los fallecimientos se han registrado en distintos estados del país vecino, con mayor incidencia en California. Las víctimas tenían edades que van desde los 19 hasta los 69 años.

El informe oficial señala que las causas de muerte son diversas y aún se investigan. Entre los casos documentados se encuentran complicaciones médicas, suicidios, incidentes durante operativos y un hecho relacionado con un tiroteo. Esta diversidad ha incrementado la preocupación sobre las condiciones en las que se encuentran los migrantes detenidos.

México exige justicia tras la muerte de 13 connacionales bajo custodia del ICE./ Pixabay

¿Dónde ocurrieron las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE? Los casos se distribuyen en varias entidades de Estados Unidos, incluyendo California, Georgia, Arizona, Texas, Florida, Misuri e Illinois. Esta dispersión geográfica evidencia que la problemática no se limita a una sola región, sino que se presenta en distintos puntos del sistema migratorio estadounidense.

Además, se informó que desde el inicio del actual gobierno en Estados Unidos, más de 170 mil mexicanos han sido detenidos por autoridades migratorias, mientras que miles continúan recluidos en centros de internamiento, lo que mantiene la presión sobre los servicios consulares.

¿Qué acciones ha tomado México ante estos casos?

Ante esta situación, el gobierno mexicano ha intensificado sus gestiones diplomáticas. Se han enviado múltiples comunicaciones formales a autoridades estadounidenses para manifestar preocupación y exigir transparencia en las investigaciones.

Las muertes de migrantes mexicanos en Estados Unidos generan tensión diplomática./ Pixabay

En paralelo, la red consular mexicana ha acompañado a las familias de las víctimas en procesos legales. Hasta ahora, ya existen demandas en curso y varios casos más se encuentran en análisis jurídico, con el objetivo de buscar justicia y posibles responsabilidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que su administración mantendrá una postura firme en defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero. Incluso, ha planteado el tema directamente en conversaciones con el gobierno estadounidense, insistiendo en que se revisen las condiciones de detención.

Por su parte, la Cancillería ha reforzado la atención consular con miles de asesorías legales, visitas a centros de detención y seguimiento de casos. Estas acciones buscan garantizar que los connacionales reciban asistencia oportuna ante un contexto migratorio cada vez más estricto.