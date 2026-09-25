Tengo 38 años y llevo casi 12 de casada. Siempre he pensado que conozco bastante bien a mi marido: sé qué le gusta, qué cosas le molestan, sus rutinas y hasta la manera en que se acomoda para dormir. Por eso, desde hace unos meses hay algo que me tiene completamente confundida.
Empecé a notar que algunas noches, cuando él cree que estoy profundamente dormida, se levanta de la cama y se queda despierto durante bastante tiempo. Al principio no le di importancia porque pensé que quizá tenía problemas para conciliar el sueño. Pero una madrugada me desperté y fingí seguir dormida. Fue entonces cuando descubrí que se daba placer a sí mismo.
No me sorprendió tanto que lo hiciera, porque sé que es algo que muchas personas hacen incluso estando en una relación. Lo que me desconcertó fue que esperara a que yo estuviera dormida y que pareciera hacer todo lo posible para que no me diera cuenta. Después simplemente regresó a la cama y siguió durmiendo como si nada.
Desde entonces he comenzado a estar pendiente de esas noches. Incluso hubo una ocasión en la que me levanté después de él y lo vi, pero regresé rápidamente a la cama antes de que pudiera darse cuenta. No sé si estoy invadiendo su privacidad al observarlo, pero tampoco puedo evitar preguntarme por qué siente que tiene que esconderme eso.
Lo que más me desconcierta es que nuestra relación íntima siempre ha sido buena y nunca pensé que hubiera algo que él no pudiera contarme. Ahora me pregunto si esto es simplemente una parte privada de su sexualidad que no tiene por qué compartir conmigo o si significa que hay algo que no está funcionando entre nosotros.
No quiero confrontarlo de una manera que lo haga sentirse avergonzado ni que piense que estoy juzgándolo, pero tampoco quiero seguir fingiendo que no sé nada.
¿Debería preguntarle directamente qué hace cuando cree que estoy dormida o sería mejor respetar esa parte de su intimidad y dejar el tema como está?
Marilú te aconseja
Creo que hay algo importante en lo que cuentas: no parece que lo que te preocupe realmente sea que tu marido se masturbe. Tú misma dices que sabes que es algo que muchas personas hacen aun teniendo pareja.
Lo que parece haberte movido es descubrir que él espera a que estés dormida y procura que no te enteres. Y quizá la pregunta que se abrió para ti no es tanto “¿por qué hace esto?”, sino “¿por qué siente que tiene que esconderlo de mí?”.
Porque también dices algo que me parece muy significativo: que siempre has considerado buena su vida íntima y que pensabas que entre ustedes podían hablar de todo. Entonces puedo entender que aparezcan preguntas como: ¿hay algo que no conozco?, ¿hay algo que le falta?, ¿hay una parte de su sexualidad a la que yo no tengo acceso?, ¿significa algo sobre nuestra relación?
Y antes de buscar respuestas sobre él, yo te invitaría a preguntarte qué sentiste tú cuando lo descubriste. ¿Miedo?, ¿tristeza?, ¿inseguridad?, ¿desconfianza?, ¿sentirte de alguna manera fuera de una parte importante de su vida? Porque quizá ahí está el verdadero tema que necesitas conversar con él.
También es importante recordar que estar en pareja no significa renunciar a toda intimidad individual. Una persona puede masturbarse, fantasear o querer momentos sexuales privados sin que eso implique insatisfacción con su pareja.
Pero una cosa es reconocer ese derecho a la privacidad y otra muy distinta ignorar lo que este descubrimiento despertó en ti.
Por eso yo no lo abordaría como una confrontación: “sé lo que haces cuando estoy dormida”. Lo hablaría desde lo que te pasó a ti: “Descubrí algo que me hizo sentir inquieta y me di cuenta de que me está generando preguntas sobre nosotros. Quisiera poder hablarlo contigo”.
La conversación importante probablemente no sea sobre masturbación. Es sobre qué entiende cada uno por intimidad, privacidad, confianza y qué cosas sienten que pueden compartir dentro de la relación.
Marilú Ávarez
Marilú Álvarez es sexóloga especializada en terapia individual y de pareja. Cuenta con formación en Análisis Existencial y Logoterapia, EFT (Emotionally Focused Therapy), EMDR para reprocesamiento del trauma y Terapia Narrativa. Su enfoque terapéutico es humanista y existencial, centrado en acompañar a las personas en procesos de autoconocimiento, crecimiento personal y fortalecimiento de sus relaciones.
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