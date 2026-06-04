Miguel Layún regresar al Porto tras una década del comienzo de su aventura en el club lusitano

El FC Porto fortalece su presencia en México con la apertura de una nueva escuela Dragon Force en Ciudad de México, un proyecto que forma parte de la estrategia de expansión internacional del club portugués y que busca acercar su metodología de formación a jóvenes futbolistas mexicanos.

La nueva sede será desarrollada en colaboración con Miguel Layún y Highlands International School, institución educativa con presencia destacada en Latinoamérica. Con esta alianza, el club busca combinar entrenamiento deportivo, desarrollo personal y excelencia académica en un mismo proyecto formativo.

Tras la apertura de Dragon Force by FC Porto en Monterrey, la llegada de esta escuela a la capital mexicana confirma la intención del club de profundizar su vínculo con uno de los mercados futbolísticos más importantes y apasionados de América Latina.

Dragon Force y Miguel Layún | @FCPorto

FC Porto apuesta por México como mercado estratégico

Para el FC Porto, México representa un mercado clave dentro de su crecimiento global. Michele Montesi, director de Estrategia del club, destacó que este proyecto "representa un paso más en la afirmación internacional del FC Porto" y en el fortalecimiento de su presencia en un país con enorme pasión por el futbol.

A través de Dragon Force, el club portugués busca llevar a nuevas comunidades su identidad, sus valores y una metodología reconocida internacionalmente, con el objetivo de crear oportunidades para jóvenes atletas y acercar aún más al FC Porto al futbol mexicano.

La escuela estará ubicada en Highlands International School, donde los estudiantes podrán acceder a una experiencia de entrenamiento distinta, enfocada no solo en el rendimiento dentro de la cancha, sino también en la formación integral de los jugadores.

𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻 𝗙𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗖𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝗱𝗼 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 🇲🇽 FC Porto abre nova escola de futebol no México, depois de Monterrey 🆕



Miguel Layún é o embaixador, aproximando o FC Porto do futebol mexicano, destino estratégico para o crescimento internacional do clube💙



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Dragon Force impulsará la formación de jóvenes futbolistas

Tom Hampson, director de Highlands International School, celebró la llegada del proyecto y aseguró que la colaboración con un club de la historia y magnitud del FC Porto representa una oportunidad única de crecimiento para estudiantes y jóvenes atletas, tanto en lo deportivo como en lo personal.

Ricardo Frey-Ramos, director de Dragon Force, subrayó que la alianza reúne ambición, calidad y visión de futuro. La nueva escuela en Ciudad de México recibirá a cerca de 400 estudiantes y contribuirá a elevar a aproximadamente 3,500 el número de alumnos en escuelas internacionales Dragon Force, mientras que alrededor de 9,000 jóvenes entrenan diariamente bajo este modelo formativo del FC Porto.