Con una actuación espectacular de Diego Moreira, quien marcó un gol y repartió dos asistencias, los rossoneri se llevaron el clásico de Milán

El orgullo de la ciudad se quedó del lado rossonero. El Milan derrotó 3-1 al Inter en una nueva edición del Derby della Madonnina, correspondiente a la Jornada 10 de la Serie A 2026-27. Con una primera mitad contundente y Diego Moreira como gran figura, el conjunto local impuso condiciones para quedarse con tres puntos fundamentales ante su máximo rival.

Desde los primeros minutos, el Milan dejó claro que no estaba dispuesto a ceder terreno. Apenas al minuto 4, Christian Pulisic abrió el marcador con un remate de cabeza, luego de aprovechar un centro preciso de Diego Moreira. El conjunto rossonero encontró rápidamente la fórmula para hacer daño y volvió a golpear apenas seis minutos después.

Al 10', Adrien Rabiot recibió nuevamente una asistencia de Moreira y sacó un disparo de izquierda para colocar el 2-0. El Inter estaba contra las cuerdas, pero no tardó en reaccionar. Al minuto 22, Alessandro Bastoni aprovechó un tiro de esquina para imponerse por arriba y descontar con un cabezazo que devolvió la esperanza a los nerazzurri.

Diego Moreira firmó una actuación espectacular en el clásico

Cuando parecía que el Inter podía meterse de lleno en el encuentro, apareció nuevamente Diego Moreira. Al minuto 43, el portugués ejecutó un tiro libre directo que terminó en la escuadra derecha de la portería defendida por Josep Martínez. Un auténtico golazo que significó el 3-1 y permitió al Milan marcharse al descanso con una ventaja de dos anotaciones.

Moreira se convirtió en el hombre del partido al participar directamente en los tres goles de su equipo: dos asistencias y una anotación para firmar una actuación redonda en uno de los encuentros más importantes del futbol italiano.

Milán e Inter en el Derby della Madonnina | AP

El Inter buscó reaccionar, pero el Milan defendió su ventaja

Para la segunda mitad, el Inter salió con la obligación de buscar la remontada. Marcus Thuram, Carlos Augusto y Andy Diouf intentaron acercar a su equipo en el marcador, pero se encontraron con una defensa rossonera que supo resistir los embates.

Al minuto 75, el VAR revisó una posible pena máxima a favor del conjunto visitante, pero finalmente no se concedió el penalti. Los nerazzurri continuaron insistiendo y Francesco Pio Esposito tuvo una oportunidad de cabeza en los instantes finales, aunque no consiguió vencer la resistencia local.

Incluso el Milan estuvo cerca de ampliar la diferencia con Alphadjo Cisse, pero el marcador ya no se movió. El silbatazo final confirmó el triunfo rossonero por 3-1, en una noche en la que Diego Moreira fue el gran protagonista y el Milan se quedó con el orgullo de la ciudad.