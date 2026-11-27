Modalidad 40 del IMSS: estos son los cambios para aumentar tu pensión en 2026

Tribunales de Durango y Nuevo León han concedido las primeras suspensiones provisionales / Especial

Las nuevas disposiciones establecen límites salariales para quienes buscan incrementar su pensión

Los trabajadores que buscan incrementar el monto de su pensión mediante la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberán tomar en cuenta las nuevas disposiciones que entraron en vigor el pasado 22 de octubre de 2026, las cuales modifican las condiciones salariales bajo las que pueden realizar sus aportaciones voluntarias.

La regulación ha generado inconformidad entre algunos trabajadores, quienes recurrieron a los tribunales para impugnar las modificaciones. Hasta el momento, autoridades judiciales de Durango y Nuevo León han concedido suspensiones provisionales relacionadas con la aplicación de las nuevas reglas.

El IMSS modificó las reglas de la Modalidad 40 en octubre de 2026 / Magnific

¿Cuáles son los cambios en la Modalidad 40 del IMSS?

El Consejo Técnico del IMSS aprobó el pasado 10 de octubre el acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, que posteriormente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de octubre y entró en vigor un día después.

Una de las principales modificaciones establece que los trabajadores que ingresen o reingresen a la Modalidad 40 deberán cotizar con el último salario base registrado antes de su baja del régimen obligatorio, o con dicho monto más una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Anteriormente, los interesados podían elegir un salario de cotización de hasta 25 UMA diarias, lo que representaba una alternativa para incrementar el promedio salarial utilizado en el cálculo de las pensiones correspondientes a la Ley del Seguro Social de 1973.

Otro de los ajustes contempla la eliminación de los pagos retroactivos, una posibilidad que anteriormente permitía a los trabajadores realizar aportaciones correspondientes a periodos anteriores.

Las nuevas disposiciones establecen límites salariales para las aportaciones voluntarias / Magnific

¿Quiénes conservarán sus beneficios en la Modalidad 40?

No todos los trabajadores inscritos en este esquema resultarán afectados por las modificaciones. De acuerdo con las disposiciones del acuerdo, quienes se incorporaron a la Modalidad 40 antes del 22 de octubre de 2026 conservarán las condiciones bajo las que realizaron su inscripción, así como las semanas cotizadas y las aportaciones efectuadas.

Por lo tanto, las nuevas restricciones salariales están dirigidas a quienes soliciten su ingreso o reingreso a partir de la entrada en vigor del acuerdo.

El documento también establece la realización de un análisis financiero durante los siguientes seis meses, cuyos resultados servirán como base para elaborar una propuesta normativa en un periodo adicional de seis meses.

¿Por qué el IMSS modificó las reglas de la Modalidad 40?

Entre los argumentos del Instituto Mexicano del Seguro Social para establecer las nuevas restricciones se encuentra el impacto financiero que representa el pago de pensiones, particularmente aquellas correspondientes al régimen de la Ley de 1973, además de las irregularidades detectadas en algunas asesorías relacionadas con este esquema.

La Modalidad 40 permite continuar cotizando después de dejar un empleo formal / Magnific

El gasto destinado a las pensiones de dicho régimen pasó de 122 mil 200 millones de pesos en 2012 a 795 mil 800 millones de pesos en 2026, un crecimiento considerable en los recursos destinados al cumplimiento de estas obligaciones.

A esto se suma el incremento en el número de personas inscritas en la Modalidad 40. De acuerdo con cifras de Banamex, los participantes pasaron de 83 mil 100 en 2012 a 272 mil 900 en 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente 228 por ciento.

Por su parte, Zoé Robledo, director general del IMSS, reportó la existencia de prácticas fraudulentas relacionadas con este mecanismo de cotización.

¿Qué pasará con los amparos contra los cambios en la Modalidad 40?

Entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre de 2026 se registraron 37 resoluciones judiciales públicas relacionadas con las impugnaciones contra las nuevas disposiciones de la Modalidad 40.

De ese total, 13 correspondieron al desechamiento de demandas y otras 24 estuvieron relacionadas con conflictos de competencia entre órganos judiciales. Ninguna de estas resoluciones abordó de manera definitiva la legalidad de las modificaciones.

En ocho de los casos desechados, los trabajadores todavía no habían solicitado su incorporación al esquema, una circunstancia que resultó relevante para la procedencia de sus demandas. No obstante, dos casos registrados en Durango y Nuevo León consiguieron suspensiones provisionales que protegen determinados aspectos de los trámites de los solicitantes.

¿Qué resolvieron los tribunales de Durango y Nuevo León?

En Durango, el Segundo Tribunal del Vigésimo Quinto Circuito resolvió el pasado 5 de noviembre la queja 268/2026, correspondiente a un trabajador que había reingresado a la Modalidad 40 en febrero y realizado aportaciones durante nueve meses, pero cuyo trámite generó un salario inferior al solicitado.

La suspensión provisional impide que se cancele su reingreso, se eliminen los periodos pagados o se considere que la aceptación del salario inferior implica renunciar a su derecho de reclamar una cantidad mayor.

En Nuevo León, mediante la queja 582, se concedió una medida para evitar que el nuevo límite salarial impida la recepción del trámite de un solicitante.

En ambos casos, las suspensiones tienen un alcance limitado: no eliminan el nuevo tope salarial ni obligan al IMSS a aceptar una cotización superior. Serán los procedimientos judiciales correspondientes los que determinen si las peticiones de los trabajadores resultan procedentes.

¿Hasta cuándo se puede presentar un amparo contra la Modalidad 40?

De acuerdo con la información sobre los procedimientos judiciales, los trabajadores que pretendan impugnar el acuerdo directamente por su entrada en vigor tendrían hasta el 3 de diciembre de 2026 para presentar su demanda, considerando un plazo de 30 días hábiles desde el 22 de octubre.

Por otro lado, quienes busquen impugnar un acto concreto de aplicación, como la negativa de inscripción o la imposición de un salario de cotización limitado, cuentan generalmente con un plazo de 15 días hábiles a partir de que tengan conocimiento del acto, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y cómo ayuda a aumentar la pensión?

La Modalidad 40, también conocida como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a los trabajadores que dejaron de tener un empleo formal continuar realizando aportaciones por cuenta propia al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Entre los requisitos para acceder a este esquema se encuentran: Contar con al menos 52 semanas cotizadas durante los cinco años anteriores a la baja del régimen obligatorio.

Solicitar la incorporación dentro de los cinco años posteriores a dicha baja.

Realizar las aportaciones correspondientes al salario de cotización aplicable.