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Muere Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo y reconocido mánager de artistas

Muere Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo y reconocido mánager de artistas. / @alexrosaldo
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 07:51 - 09 junio 2026
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Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y padre de Alessandra Rosaldo, murió a los 84 años.

La familia de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, reconocido productor musical y representante artístico de importantes figuras del espectáculo mexicano. El deceso ocurrió el lunes 8 de junio a los 84 años de edad.

El padre de Alessandra Rosaldo falleció el 8 de junio a los 84 años. / @alexrosaldo

¿Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo?

Sánchez Rosaldo era conocido por su trayectoria como mánager de artistas y por ser el padre de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, así como suegro del actor y productor Eugenio Derbez.

Con una carrera de más de 50 años en la industria musical, Jaime Sánchez Rosaldo se consolidó como uno de los representantes artísticos más reconocidos del medio, colaborando con talentos como Lucero, Lupita D’Alessio, José María Napoleón y el dueto Sentidos Opuestos, agrupación integrada por su hija Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán.

Jaime Sánchez Rosaldo fue representante y productor de diversos artistas. / @alexrosaldo

La familia no ha revelado detalles sobre las causas del fallecimiento

Hasta el momento, la familia no ha emitido un comunicado amplio sobre las causas de la muerte. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Instagram de Televisa Espectáculos.

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