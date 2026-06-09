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Futbol

Mundial 2026: árbitro somalí rompe el silencio tras ser rechazado en Estados Unidos

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí elegido por la FIFA | Captura de pantalla
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:41 - 08 junio 2026
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Omar Abdulkadir Artan iba a ser el primer representante de Somalia en una Copa del Mundo

La Copa del Mundo continúa generando noticias a pocos días de su inicio, y una de las más llamativas involucra al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan. El colegiado africano, quien estaba llamado a hacer historia como el primer representante de Somalia en un Mundial, fue impedido de ingresar a Estados Unidos por problemas relacionados con su documentación migratoria.

Artan formaba parte del grupo de árbitros seleccionados por la FIFA para participar en el torneo y debía presentarse en Miami el pasado fin de semana. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses le negaron la entrada al país, obligándolo a regresar a Turquía, desde donde había iniciado su viaje rumbo a la competencia.

Omar Abdulkadir Artan árbitro de futbol | Especial

Omar Abdulkadir Artan rompe el silencio tras quedar fuera del Mundial

Luego de que se conociera la noticia, el árbitro de 34 años emitió un mensaje en el que aseguró que mantiene una actitud positiva pese a la situación. Además, agradeció el respaldo recibido por parte de la FIFA y de la Confederación Africana de Futbol (CAF) durante este complicado episodio.

"Quiero agradecer a la FIFA y a la CAF por todo su apoyo y prometo seguir mejorando mi nivel y concentrarme en el futuro", señaló Artan. El juez africano también afirmó que, a pesar de las circunstancias, se encuentra de buen ánimo y enfocado en los próximos desafíos de su carrera profesional.

Omar Abdulkadir Artan no pudo entrar a los Estados Unidos | Captura de pantalla

La FIFA confirma la ausencia del árbitro en la Copa del Mundo 2026

De acuerdo con diversos reportes, el problema se originó por cuestiones relacionadas con el visado necesario para ingresar a Estados Unidos. Aunque Artan logró obtener un pasaporte diplomático con apoyo de la embajada de Somalia en Nairobi, Kenia, dicho documento no fue aceptado por las autoridades migratorias al momento de su llegada.

La FIFA confirmó oficialmente que el árbitro no podrá entrenar ni dirigir partidos durante el Mundial 2026. En un comunicado, el organismo explicó que no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones y que fue informado de que la situación del colegiado no cambiará por ahora.

La ausencia de Omar Abdulkadir Artan representa un duro golpe para el arbitraje africano. Durante 2025 se consolidó como uno de los mejores jueces del continente al dirigir la final de la Liga de Campeones de África entre Pyramids FC y Mamelodi Sundowns, además de recibir el reconocimiento como mejor árbitro africano otorgado por la CAF.

Copa del Mundo en un evento de la FIFA | AP
Copa del Mundo en un evento de la FIFA | AP
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