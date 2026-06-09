Mundial 2026: Chequia, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

La selección de Chequia regresa a una Copa del Mundo después de 20 años; su última participación fue en Alemania 2006, donde su segunda generación dorada con jugadores como Petr Cech, Karel Poborsky, Tomas Rosicky, Pavel Nedved, Jan Koller y Milan Baros decepcionó al no superar la Fase de Grupos.

Previamente, como Checoslovaquia, el seleccionado tuvo la oportunidad de disputar ocho Mundiales y, en dos ocasiones, logró llegar a la Final, pero no pudo quedarse con el título. En 1934, perdieron ante el anfitrión Italia por 2-1; mientras que en Chile 1962, cayó 3-1 ante la Brasil de Pelé, Garrincha, Zagallo, Didí y Vavá.

Fue justamente en el torneo disputado en Chile, que Checoslovaquia tuvo su primer juego en Mundiales ante México. El Tri consiguió su primer e histórico triunfo en Copas del Mundo ante los checos, a los que vencieron por 3-1 con tantos de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández.

Ahora, en 2026, checos y mexicanos se volverán a ver las caras en Fase de Grupos, donde compartirán también con Sudáfrica y Corea del Sur.

Eliminatoria dramática

La clasificación de Chequia para esta Copa del Mundo no fue sencilla e incluso contó con tintes dramáticos. Y es que los checos culminaron en el segundo lugar de su Grupo detrás de Croacia, por lo que tuvieron que acudir al Repechaje de UEFA, donde sólo estaban cuatro boletos en juego.

En su primer encuentro empataron como locales contra Irlanda 2-2 y, en la definición desde los 11 pasos, se impusieron 4-3. En una de las Finales del Repechaje europeo se tuvieron que medir ante Dinamarca, que llegó como favorita después de golear previamente a Macedonia del Norte por 4-0.

La Selección de Chequia celebra su victoria y pase al Mundial l AP

De nueva cuenta, la Národní tým empató en los 90 minutos, ahora 1-1 ante la Dinamita Roja, y la definición desde los 11 pasos fue definitiva para definir el boleto. Los checos vencieron 3-1 en los penales y se clasificaron al Mundial.

Calendario de Chequia en Fase de Grupos

Partido Fecha Hora Sede Corea del Sur vs Chequia 11 de junio 20:00 hrs Guadalajara Chequia vs Sudáfrica 18 de junio 10:00 hrs Atlanta Chequia vs México 24 de junio 19:00 hrs Ciudad de México

Figura actual: Patrik Schick

Patrik Schick llegará al Mundial 2026 como la principal figura de Chequia y el gran argumento ofensivo de una selección que deposita buena parte de sus esperanzas en su capacidad goleadora. Delantero del Bayer Leverkusen, se ha consolidado como un atacante de referencia gracias a su olfato dentro del área, su potencia física y su presencia en el juego aéreo, donde sus 1.91 metros lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.

Patrik Schick festeja gol con Chequia | AP

Con 25 goles en 51 partidos con la selección, Schick es uno de los referentes del plantel y cuenta con experiencia internacional en las Eurocopas de 2020 y 2024. Su gran carta de presentación fue la Euro disputada en 2021, cuando anotó cinco goles en cinco partidos y terminó como máximo goleador del torneo junto a Cristiano Ronaldo. Tras pasar por clubes como Sampdoria, Roma y Leipzig, encontró estabilidad en Alemania, donde mantiene un rol clave en el ataque del Leverkusen.

Números de Chequia en Mundiales

Partidos jugados 33 Partidos ganados 12 Partidos empatados 5 Partidos perdidos 16 Goles a favor 47 Goles en contra 49 Títulos 0 Mejor participación Italia 1934 y Chile 1962 (Subcampeón)

Director Técnico: Miroslav Koubek

Miroslav Koubek llegará al Mundial 2026 como el entrenador más longevo del torneo y como el técnico que devolvió a Chequia a una Copa del Mundo. A los 74 años, asumió el cargo en diciembre de 2025, después de la destitución de Ivan Hasek tras la dura derrota ante Islas Feroe en la fase de grupos de la eliminatoria. Contratado especialmente para afrontar el repechaje, cumplió con la misión y consiguió la esperada clasificación mundialista.

Miroslav Koubek, entrenador de Chequia | AP

Su trayectoria está profundamente ligada al futbol checo. Exportero de equipos como Sparta de Praga, comenzó su carrera como entrenador a principios de los años 80 y acumuló una larga experiencia en clubes locales. Entre sus principales antecedentes aparece el título de liga con Viktoria Plzen, institución a la que dirigió en tres etapas distintas. También fue seleccionador nacional sub-19, un recorrido que le da autoridad y conocimiento para encabezar este nuevo desafío con la selección mayor.

Convocados por Chequia

El técnico Miroslav Koubek llamó a los mejores jugadores disponibles para enfrentar el Grupo A. Esta lista está enbcabezada por la figura de la selección, Tomas Soucek, del recién descendido West Ham, así como por Patrik Schick, del Bayer Leverkusen y Adam Hlozek del Hoffenheim.