El técnico de Xolos de Tijuana formará parte de Futbol Picante durante la Copa del Mundo antes de volver a los banquillos para el Apertura 2026

Sebastián "Loco" Abreu volverá a estar bajo los reflectores durante la Copa del Mundo de 2026, aunque esta vez lejos de las canchas. ESPN anunció la incorporación del estratega uruguayo a la mesa de Futbol Picante para reforzar la cobertura del torneo más importante del futbol.

El actual director técnico de Xolos de Tijuana combinará temporalmente su faceta como entrenador con la de analista, aportando su experiencia como mundialista y una de las figuras más emblemáticas del futbol uruguayo.

Sebastián Abreu sacó un empate a cero goles en el Estadio de las Chivas | Imago7

El Loco Abreu se suma a Futbol Picante

La llegada de Abreu representa una de las grandes apuestas de ESPN para su cobertura mundialista. Con una extensa trayectoria como futbolista profesional, donde llegó a jugar en 11 países distintos, incluyendo México, y ahora como director técnico, el uruguayo aportará análisis y opiniones desde una perspectiva privilegiada.

El exdelantero participó en dos Copas del Mundo con Uruguay y es recordado especialmente por el histórico penal a lo "Panenka" que clasificó a la Celeste a las Semifinales de Sudáfrica 2010.

Sebastián 'Loco' Abreu como seleccionado de Uruguay | MEXSPORT

Su aventura en ESPN será temporal

Pese a su incorporación a la cadena deportiva, Abreu no abandonará su proyecto en la Liga MX. El estratega únicamente permanecerá en ESPN durante el desarrollo de la Copa del Mundo y posteriormente volverá de lleno a sus responsabilidades con los Xolos de Tijuana.

El conjunto fronterizo iniciará su participación en el Apertura 2026 meses antes de su debut el próximo 16 de julio, cuando Tigres visite el Estadio Caliente en un duelo que marcará el comienzo oficial de la era de Abreu al frente del equipo.

Por ello, una vez concluida su participación en la cobertura mundialista, el técnico uruguayo regresará a la frontera para enfocarse en la pretemporada y preparar el debut de los Xolos en el nuevo torneo de la Liga MX.