Nataly Osma Pinilla habría muerto por intoxicación con monóxido de carbono, no por alimentos

La joven colombiana fue encontrada sin vida en un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc. / Especial

La causa del fallecimiento de la joven colombiana estaría relacionada con intoxicación por monóxido de carbono

La muerte de Nataly Osma Pinilla, ciudadana colombiana de 29 años, continúa bajo investigación en la Ciudad de México luego de que fuera localizada sin vida en el departamento donde se hospedaba, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

En un inicio, una posible intoxicación alimentaria fue considerada entre las líneas del caso debido a que Nataly y la amiga con la que salió a cenar presentaron malestares después de consumir alimentos. Sin embargo, la información más reciente descarta que los alimentos consumidos sean, hasta ahora, la causa del fallecimiento.

Nataly Osma Pinilla, de 29 años, fue localizada sin vida dentro de un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc. / @c4jimenez

¿De qué murió Nataly Osma?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez (c4 jimenez), la causa de muerte sería por una intoxicación por monóxido de carbono, por lo que quedó descartada la hipótesis inicial de una intoxicación alimentaria.

Según los reportes sobre el caso, Nataly se encontraba hospedada junto con una amiga en un departamento de la colonia Tabacalera.

Durante su estancia en la Ciudad de México, ambas mujeres salieron a cenar durante las celebraciones patrias y posteriormente regresaron al inmueble. Después de presentar malestares, Nataly fue localizada sin vida en el departamento.

Los primeros reportes señalaron que no presentaba lesiones visibles y que había indicios de vómito en el lugar. Estos elementos llevaron inicialmente a considerar una posible intoxicación.

¿Cómo habría ocurrido la intoxicación?

La información disponible señala como una de las hipótesis que el monóxido de carbono se habría generado dentro del inmueble, posiblemente a consecuencia de una fuga de gas.

No obstante, este punto todavía debe ser establecido mediante los peritajes correspondientes, que deberán determinar las condiciones en las que se encontraba el departamento y el origen de la presencia del monóxido de carbono.

El monóxido de carbono es un gas que puede resultar mortal cuando se acumula en espacios cerrados, debido a que puede provocar una intoxicación que, en concentraciones elevadas, puede ocasionar la muerte.