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Necaxa: Brayan Garnica y Jesús Godínez son nuevos jugadores de los Rayos
El Necaxa se sigue reforzando para el Apertura 2022, tras no clasificar al repechaje el torneo pasado los Rayos no pierden el tiempo y en esta ocasión anunciaron la llegada de Brayan Garnica y Jesús Godínez.
Garnica llegará a Aguascalientes como bicampeón de la Liga MX, el canterano del Atlas tuvo un periodo en préstamo con Santos pero regreso con los rojinegros para la temporada dorada dónde sonsiguieron los campeonatos. Sin embargo, el mexicano no tuvo mucha participación bajo las ordenes de Diego Cocca, pues apenas participó en 130 minutos durante nueve partidos, donde se fue sin goles y sin asistencias durante la campaña 2021-2022.
Por su parte, Godínez arriba con los Rayos tras su paso con el Querétaro, equipo con el que estuvo a préstamo durante el Clausura 2022. En su paso con los Gallos, el delantero no consiguió anotar en sus nueve partidos disputados.
Ambos jugadores se incorporarán a la pretemporada del equipo de Jaime Lozano, quien podrá disponer de ellos para el debut en el torneo ante el Toluca.
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