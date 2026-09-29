El entrenador de los Eagles no ocultó su enojo después de que el defensivo de Chicago golpeara a Jalen Hurts fuera del campo

El Eagles ante Bears de lunes por la noche tuvo un momento de tensión cuando Jalen Hurts recibió un fuerte golpe de D’Marco Jackson después de salir del emparrillado. La acción provocó la molestia inmediata de Philadelphia Nick Sirianni quien fue captado lanzo insultos sobre el rival.

El quarterback de los Eagles salió proyectado tras el contacto y permaneció algunos segundos sobre el terreno, situación que generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

Jalen Hurts salió volando por el golpe que recibió | Captura

La jugada también provocó un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos por la rudeza del impacto de Jackson, quien recibió fuertes empujones.

Sirianni perdió la calma

Mientras los jugadores reclamaban a Jackson por la acción, Nick Sirianni reaccionó desde la banda y lanzó fuertes insultos contra el linebacker de Chicago. Las cámaras captaron al entrenador gritándole en repetidas ocasiones: “¡ERES UN COBARDE! ¡ERES UN COBARDE!”

El reclamo del coach de Philadelphia rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde las imágenes de su reacción generaron numerosos comentarios. Sirianni dejó clara su molestia por la manera en que Jackson entró en contacto con Hurts.

Jalen Hurts pudo seguir jugando ante Bears | AP

Hurts fue evaluado por los médicos

Tras el golpe, Hurts fue llevado a la carpa médica para ser evaluado por una posible conmoción cerebral. El quarterback pasó la revisión y recibió autorización para regresar al encuentro ante Chicago.

La acción fue sancionada por los oficiales y terminó provocando empujones entre jugadores de Eagles y Bears. Jackson, linebacker de Chicago con el número 48, quedó señalado por la jugada que encendió los ánimos durante el partido.

Jalen Hurts como pasador titular de Eagles | AP

Finalmente, Hurts pudo continuar en el encuentro después de la evaluación médica, mientras el momento protagonizado por Sirianni quedó registrado como una de las escenas de mayor tensión de la noche.