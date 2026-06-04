¡No guardes el paraguas! Lluvias, granizo y tormentas afectarán a más de 20 estados

El temporal de lluvias seguirá presente en gran parte del territorio nacional durante este jueves 4 de junio, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que advirtió sobre precipitaciones de diversa intensidad en más de 20 estados del país, además de riesgos por deslaves, inundaciones y fuertes rachas de viento.

Las lluvias más intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, se esperan en zonas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Mientras tanto, entidades como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tamaulipas y Tabasco registrarán lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el país presenta varios fenómenos naturales durante el día / Especial

Autoridades alertan por posibles inundaciones y deslaves

El organismo meteorológico señaló que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que hizo un llamado a la población para mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las lluvias de mayor intensidad podrían provocar deslaves en zonas montañosas, desbordamiento de ríos y arroyos, además de encharcamientos e inundaciones urbanas, especialmente en regiones donde las precipitaciones han sido constantes durante los últimos días.

En otras entidades como Tlaxcala, Nayarit y Campeche se esperan lluvias fuertes, mientras que en Yucatán y Quintana Roo se pronostican chubascos. Sonora y Sinaloa podrían registrar lluvias aisladas.

Las autoridades recomiendan a la gente estar informada de lo avisos de Protección Civil / Magnific

Persistirá la ola de calor en gran parte del país

A pesar de las precipitaciones, el ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso en gran parte de México. La ola de calor seguirá afectando regiones de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, el noreste de Baja California, el suroeste de Chihuahua, el noroeste de Durango y el norte de Nayarit. En otras entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los termómetros oscilarán entre los 35 y 40 grados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, utilizar ropa de colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

Las lluvias de mayor intensidad podrían provocar deslaves y desbordamiento de ríos y arroyos / Magnific

También habrá fuertes vientos y oleaje elevado

El SMN informó que se presentarán vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de hasta 70 km/h en Chihuahua, así como condiciones similares en Sonora, Coahuila y Durango. En otras entidades, incluyendo Ciudad de México y Estado de México, se esperan rachas de entre 30 y 50 km/h.

Las autoridades advirtieron que los vientos más intensos podrían derribar árboles, anuncios publicitarios y provocar afectaciones en vialidades.

En las costas también se prevé oleaje elevado. Se esperan olas de entre 2 y 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, mientras que en Yucatán y Quintana Roo el oleaje alcanzará entre 1 y 2 metros.

Además, se formó una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán / Magnific

Vigilan zona con potencial ciclónico frente al Pacífico mexicano

Las condiciones meteorológicas serán provocadas por una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país, canales de baja presión, la onda tropical número 4 y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos.

Además, la Conagua informó que durante la mañana de este jueves se formó una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán, la cual mantiene un 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.