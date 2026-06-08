Norman Hagemeister Rey impulsa la educación financiera hacia 2030

Tras el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el foco se desplaza ahora hacia la ejecución y la suma de voluntades.

Para Norman Hagemeister Rey, especialista en innovación financiera, este plan representa el cimiento necesario para que la inclusión digital se transforme en bienestar real para las familias mexicanas.

El potencial de una base digital sólida

Hagemeister destaca que el punto de partida es inmejorable: la infraestructura ya está en manos de la gente. "Hoy, 73.5 millones de mexicanas y mexicanos ya operan a través del sistema de pagos electrónicos. Tenemos la carretera digital construida; el siguiente paso es enseñar a conducir con destreza en ella", afirma.

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Si bien datos de la Condusef señalan que el 60% de la población aún no lleva un registro de sus gastos, Hagemeister ve en esta cifra no un obstáculo, sino el área de mayor oportunidad para la innovación. "La digitalización de los servicios financieros permite que el aprendizaje sea intuitivo. Ya no se trata de clases teóricas, sino de herramientas en la palma de la mano que ayuden al usuario a tomar mejores decisiones en tiempo real".

Hacia el 2030: Una visión de certidumbre

La meta es clara y ambiciosa: lograr que para el 2030, el 83% de los adultos cuente con al menos un producto financiero formal. Para Norman Hagemeister, alcanzar este objetivo requiere un enfoque multidimensional que él define como "Educación en Acción":

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1. Sinergia Digital y Escolar: Integrar la educación financiera no solo en aulas, sino en las interfaces de las aplicaciones que los jóvenes ya utilizan.

2. Impulso a MiPymes: Fortalecer el conocimiento financiero de los emprendedores para que el crédito se convierta en una herramienta de crecimiento y no de endeudamiento.

3. Sostenibilidad como Eje: Fomentar una cultura donde el ahorro y la inversión tengan un impacto positivo a largo plazo en el entorno.

"El objetivo de la Estrategia Nacional es que cada mexicano cuente con mayor certeza económica y sea menos vulnerable ante imprevistos", señala Hagemeister. Para el especialista, la clave del éxito radica en la colaboración entre el sector público y las instituciones financieras tecnológicas, garantizando que el acompañamiento al usuario sea constante.