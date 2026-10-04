Novak Djokovic explota contra el juez en Pekín: “El cambio más estúpido que he escuchado”

Novak Djokovic se mostró molesto con el juez de silla en China | AP

Novak protagonizó un tenso momento, luego de que el juez ordenara repetir un punto por una interferencia en una pantalla LED

Novak Djokovic protagonizó un tenso momento durante su partido ante Alexander Zverev en Pekín. El serbio cuestionó duramente una decisión del juez de silla que terminó beneficiando al alemán en uno de los primeros juegos.

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La polémica surgió cuando Zverev aseguró que una pantalla LED había cambiado durante su saque y que esto había afectado su concentración. El juez consideró válida la reclamación y decidió que el punto debía repetirse.

¿Cómo fue la molestia de Djokovic contra el juez?

Novak Djokovic mira con cierta ironía a Zverev | AP

La resolución provocó la molestia inmediata del exnúmero uno del mundo, quien no entendía por qué Zverev había continuado el intercambio si realmente había sufrido una interferencia durante la acción. Djokovic comenzó a discutir la situación con el juez de silla.

El serbio cuestionó qué habría ocurrido si el alemán hubiera esperado hasta el final de un peloteo mucho más largo para reclamar la misma situación. Para Djokovic, el jugador debía detener el punto en el momento en que percibió la interferencia.

“Creo que este debe ser el cambio de reglas más estúpido que he visto en mi vida”, lanzó Djokovic, visiblemente molesto por la decisión que terminó favoreciendo a Zverev.

Djokovic respondió en la cancha

Novak Djokovic con molestias en el US Open | AP

La discusión no sacó al serbio del partido. Zverev se llevó el primer set por 6-4, pero Djokovic reaccionó y consiguió darle la vuelta al encuentro para imponerse también por 6-4 en los dos siguientes parciales.