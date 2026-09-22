El exjugador brasileño también le dedicó unas palabras al Club Deportivo FAS

Dani Alves reapareció públicamente durante una visita a El Salvador, donde el exfutbolista brasileño mostró su simpatía por el Club Deportivo FAS al posar con la camiseta del histórico conjunto salvadoreño y dedicarle un mensaje que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

El exjugador del Barcelona, Juventus, PSG y Pumas portó la indumentaria del conjunto de Santa Ana y aprovechó para dejar su firma sobre la prenda. "Para el mejor equipo de El Salvador. Dani Alves", escribió el brasileño como dedicatoria para el club.

La imagen fue compartida posteriormente por el propio FAS en sus redes sociales. "BOM DÍA TIGRES @srDaniAlves. Para el mejor equipo de El Salvador, y mentira no es", publicó el equipo en su cuenta oficial de X, acompañando el mensaje con la fotografía del exseleccionado brasileño.

Dani Alves con los Pumas | IMAGO7

¿Qué hizo Dani Alves durante su visita a El Salvador?

De acuerdo con información de Diario El Mundo, Alves viajó a El Salvador para participar en la novena edición de una pedaleada organizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El brasileño llegó al país centroamericano el viernes y cumplió con diferentes actividades durante el fin de semana.

El sábado, Dani Alves participó en la premiación de un torneo juvenil celebrado en Soyapango, mientras que el domingo formó parte de la pedaleada. Además, acudió a los partidos de la Copa Davis entre El Salvador y Portugal, completando así su agenda de actividades en territorio salvadoreño.

La actualidad de Dani Alves tras su retiro del futbol

Alves cerró su trayectoria profesional después de una carrera en la que conquistó numerosos títulos con equipos como Barcelona, Juventus y PSG, además de levantar trofeos con la Selección de Brasil. Su último club fue Pumas de la UNAM, institución que rescindió su contrato en enero de 2023 después de que el brasileño fuera detenido en España por una acusación de agresión sexual.

El exfutbolista permaneció en prisión preventiva durante más de un año y en febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel. En marzo de ese mismo año salió en libertad provisional después de pagar una fianza de un millón de euros mientras continuaba el proceso de recursos judiciales.

Desde entonces, Dani Alves ha mantenido una presencia pública más limitada que durante su etapa como futbolista profesional. Su aparición en El Salvador volvió a colocarlo bajo los reflectores, especialmente por su participación en diferentes eventos deportivos y por el mensaje que dedicó al Club Deportivo FAS durante su estancia en el país.