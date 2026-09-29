¡De locura! Omán necesitó una moneda al aire para eliminar a Irak de la Copa del Golfo

El equipo necesitó un volado de moneda para poder llegar a Semifinales

La Copa del Golfo protagonizó uno de los momentos más polémicos en la historia del futbol moderno, luego de que el pase a las Semifinales del torneo se definiera mediante una moneda al aire. El momento inédito, llegó luego de que Omán e Irak terminaran completamente igualados durante la Fase de Grupos. Forzando el volado para definir al equipo que pasaba a la siguiente ronda.

El desenlace del Grupo A quedó condicionado inicialmente por el triunfo de Arabia Saudí, selección que ya tenía asegurado su boleto a la siguiente ronda, sobre Irak por marcador de 2-0. Con ese resultado, los 'Leones de Mesopotamia' finalizaron su participación con cuatro puntos y una diferencia de goles de -1.

Arabia Saudita e Irak enfrentándose en la Copa del Golfo 2026 | X @IraqNT_EN

Irak necesitaba entonces que Omán no consiguiera una victoria por dos goles de diferencia ante Kuwait para mantener sus posibilidades de avanzar. Sin embargo, el partido entre omaníes y kuwaitíes terminó 3-1 igualando los cuatro tantos de Irak y la deferencia de -1.

En ese momento, Omán contaba con una ventaja en el registro disciplinario de Fair Play, lo que le permitía colocarse por delante de Irak y obtener el boleto a semifinales. Sin embargo, la celebración del tercer gol modificó nuevamente el escenario. Al-Rawahi, protagonista de la remontada omaní, se quitó la camiseta durante los festejos y recibió una tarjeta amarilla. La amonestación provocó que Omán también igualara a Irak en el apartado disciplinario.

Una tarjeta amarilla llevó la clasificación a una moneda al aire

La amonestación recibida por Al-Rawahi tuvo una consecuencia directa en la definición del Grupo A, ya que eliminó la ventaja que Omán tenía en el criterio de Fair Play. De esta manera, las dos selecciones quedaron empatadas en los parámetros utilizados para determinar al equipo clasificado.

Con todos los criterios de desempate agotados, las autoridades de la Copa del Golfo tuvieron que recurrir a un sorteo para determinar cuál de las dos selecciones avanzaría a la siguiente ronda.

Omán celebra victoria ante Kuwait en la Copa del Golfo 2026 | x @Oman_NT

La moneda al aire terminó favoreciendo a Omán, que obtuvo de esta manera su clasificación a las semifinales del torneo. El conjunto 'Al-Ahmar' consiguió el boleto después de una definición que pasó de los resultados deportivos a un mecanismo de azar debido a la igualdad absoluta entre ambas selecciones.

Para Irak, la eliminación llegó después de haber terminado la fase de grupos con cuatro unidades y de haber igualado todos los criterios establecidos para resolver la clasificación. El triunfo de Arabia Saudí sobre los iraquíes y la remontada de Omán ante Kuwait fueron determinantes para llevar el desenlace hasta el sorteo.