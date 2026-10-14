La justicia de Estados Unidos aplazó nuevamente la comparecencia de “El Ratón”, quien se declaró culpable de narcotráfico y busca evitar una condena de cadena perpetua

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tendrá que esperar hasta el próximo año para continuar con su proceso judicial en Estados Unidos. Este miércoles 14 de octubre de 2026 se dio a conocer que una corte federal de Chicago decidió posponer por novena ocasión su audiencia, mientras permanece pendiente la sentencia que recibirá después de haberse declarado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

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El nuevo aplazamiento fue autorizado por el Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois, donde se desarrolla el procedimiento contra el integrante de Los Chapitos. La comparecencia estaba contemplada para el 7 de diciembre de 2026, pero un acuerdo entre sus abogados y los representantes de la Fiscalía estadounidense permitió modificar nuevamente el calendario. Aunque el cambio quedó asentado en documentos judiciales, no se revelaron las razones específicas que llevaron a ambas partes a solicitar más tiempo.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos?

La nueva fecha establecida por las autoridades es el 14 de abril de 2027, a las 10:30 de la mañana, hora de Illinois, equivalente a las 9:30 horas del centro de México. La modificación aparece en el documento judicial número 1135 del expediente 1:09-cr-00383, bajo la supervisión de la jueza Sharon Johnson Coleman, quien lleva el proceso contra el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa.

El aviso judicial fue difundido por periodistas especializados en seguridad, entre ellos Jesús García, quien compartió detalles del expediente mediante su cuenta de X, @JesusGar. La resolución establece que la audiencia presencial prevista para diciembre queda sin efecto y que el procedimiento continuará en abril. Esta diligencia será de seguimiento, por lo que no significa que ese día se vaya a dictar la sentencia definitiva contra Ovidio Guzmán.

El mexicano, de 36 años, cambió su situación jurídica el 11 de julio de 2025, cuando compareció ante un tribunal de Chicago y se declaró culpable de cuatro cargos federales. Dos de ellos corresponden a conspiración para el tráfico de drogas, mientras que los restantes están relacionados con su participación consciente en una organización criminal continuada. Con esta decisión aceptó su responsabilidad en las actividades ilícitas señaladas por las autoridades de los distritos federales del Norte de Illinois y Sur de Nueva York.

El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán busca reducir su condena mediante un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses./ RS

Ovidio Guzmán busca reducir su condena mediante colaboración con EU

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, “El Ratón” aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses mediante la entrega de información relacionada con las operaciones del narcotráfico. La Fiscalía deberá evaluar el alcance y la utilidad de esta colaboración antes de determinar si solicita una reducción de condena ante el tribunal. El acuerdo también contempla una orden de decomiso por 80 millones de dólares, cantidad vinculada con las ganancias obtenidas mediante las actividades delictivas que reconoció.

El hijo de “El Chapo” Guzmán fue detenido el 5 de enero de 2023, durante un operativo de las fuerzas federales mexicanas en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de ese mismo año. Ovidio es uno de los cuatro hijos del narcotraficante identificados con Los Chapitos, grupo al que también pertenecen sus hermanos Joaquín Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, señalados por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en operaciones de tráfico de drogas.