Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol en el Clásico Joven | IMAGO7

La Liga MX y varios torneos alrededor del mundo tendrán una gran actividad

El futbol tendrá una amplia cartelera este sábado 19 de septiembre, con partidos de Liga MX, LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie, Liga Portugal, MLS y Liga de Expansión MX. En México, la Jornada 9 tendrá cuatro encuentros, con el América vs Chivas como el partido que cerrará la actividad del día.

El Clásico Nacional será uno de los encuentros principales de la jornada. América recibirá al Guadalajara a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en una nueva edición de la rivalidad entre los dos clubes.

Chivas vs América, Clásico Nacional, del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué partidos de Liga MX se juegan hoy?

Antes del Clásico, Atlas y Pumas abrirán la actividad sabatina de la Liga MX, mientras Atlético de San Luis se medirá con Necaxa. Más tarde, Monterrey recibirá a Cruz Azul en el Estadio BBVA en otro de los encuentros de la novena fecha.

La cartelera del futbol mexicano contará con cuatro partidos correspondientes a la Jornada 9 del Apertura 2026. Además del Clásico Nacional, la atención estará en el duelo entre Rayados y La Máquina, con ambos conjuntos buscando sumar tres puntos antes de que América y Chivas cierran el sábado.

Agustín Palavecino, jugador de Cruz Azul, con balón en los pies en la Campeones Cup | IMAGO7

La actividad europea

En Europa también habrá actividad desde las primeras horas del día. LaLiga contará con cuatro encuentros, comenzando a las 06:00 horas con Osasuna ante Rayo Vallecano, además de los compromisos Athletic Club vs Alavés y Celta de Vigo vs Racing de Santander.

Uno de los encuentros destacados en España será Sevilla contra Barcelona. El conjunto blaugrana visitará el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en uno de los partidos que formarán parte de la jornada sabatina del campeonato español.