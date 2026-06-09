Pedri se rinde ante la afición poblana: "quiero darles las gracias"

La Selección de España confirmó su gran momento futbolístico al derrotar 3-1 a Perú en un partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Uno de los protagonistas de la noche fue Pedri, quien además de marcar uno de los goles del encuentro, dejó declaraciones que reflejan la confianza que existe dentro del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

El mediocampista del Barcelona fue uno de los jugadores más ovacionados por los aficionados presentes en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Tras el encuentro, el canario agradeció el apoyo recibido y destacó el ambiente que se vivió durante la presentación de La Roja en territorio mexicano.

Pedri, jugador de España y el Barcelona | MEXSPORT

"Quiero darles las gracias a la afición que coreó mi nombre siempre y sobre todo compartir con ellos las sensaciones de un Mundial... no sabía que tenían tanto cariño aquí y es muy bonito", declaró Pedri al finalizar el compromiso, mostrando su gratitud hacia los seguidores que acompañaron a España desde su llegada a México.

La respuesta del público fue una de las imágenes más destacadas de la jornada. Miles de aficionados vistieron de rojo las tribunas del Estadio Cuauhtémoc y respaldaron a la selección europea desde antes del silbatazo inicial, convirtiendo el inmueble poblano en una auténtica fiesta para la vigente campeona continental.

Pedri, jugador de España y el Barcelona | MEXSPORT

Las expectativas de España en el Mundial

Además de agradecer el respaldo de la afición, Pedri habló sobre las expectativas que existen alrededor de España de cara al Mundial 2026. El futbolista reconoció que el equipo es considerado uno de los candidatos al título y aseguró que el grupo acepta esa responsabilidad.

"Bueno, nos ponen la etiqueta de favoritos, está claro que no la rechazamos. Nos sentimos como una selección muy buena, una familia, pero la felicidad está en el favor de la gente", señaló el jugador blaugrana, quien se perfila como una de las grandes figuras del torneo.

Mikel Oyarzabal también agradece

Otro de los futbolistas que destacó el apoyo recibido fue Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad aseguró que la afición ha sido fundamental durante su estancia en México. "La verdad es que nos han arropado desde que llegamos, nos han tratado muy bien. Estoy contento de estar aquí, de haber hecho un buen partido y ganar", comentó.