Pedro de Uriarte resiste el desierto y se mantiene segundo en el Morocco Desert Challenge

La cuarta etapa del Morocco Desert Challenge fue el primer golpe serio de realidad para la tripulación tricolor encabezada por Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni. Después de tres días prácticamente perfectos, llegó el momento en el que la carrera dejó de ser cómoda y se convirtió en lo que realmente es: resistencia pura.

Pedro de Uriarte | ESPECIAL

Un día que cambió el tono de la carrera

El tramo de este martes no era cualquier cosa: 350 kilómetros cronometrados entre M’Hamid y Oum Jrane. Terreno rápido, sí… pero traicionero. Sin referencias visuales claras, navegar en esas llanuras es como intentar leer un mapa en medio de la nada.

Ahí fue donde Pedro de Uriarte | ESPECIALtuvo que sacar lo mejor de sí, con la libreta de ruta como única guía en un escenario que no perdona errores.

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Y los problemas llegaron.

Dificultades con los check points a mitad del recorrido

Una pinchadura que obligó a bajar el ritmo

Ajustes constantes de navegación y velocidad

No fue el día ideal. Pero tampoco fue un desastre.

Sextos en etapa… segundos en la guerra

A pesar de todo, el llamado “Camión México” cruzó la meta en sexta posición de la etapa, con un tiempo de 04:19’38”. Un resultado que, en frío, podría parecer discreto… pero que en el contexto de la jornada, es oro puro.

Porque en el acumulado, tras cuatro días de competencia, los mexicanos se mantienen en un impresionante segundo lugar general con 13:28’11”, solo por detrás del camión #501 de Kay Huzink.

En una carrera de este tipo, eso significa algo muy claro: están en la pelea real.

“Fue un día mucho más complicado de lo que nos imaginamos… Hoy el desierto nos cobró factura… pero el ánimo no ha caído. Un segundo lugar en la general es algo que sólo soñábamos”, reconoció Uriarte tras la jornada.

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Y tiene razón. Esto ya no es sorpresa. Es consistencia.

Top 5 – Etapa (Camiones)

1. #501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 04:01’27”

2. #503 – Darek Lysek / Lukasz Laskawiec / Darek Rodewald — 04:03’26”

3. #504 – William Van Groningen / Wesley Van Groningen / Jaassie Van Groningen — 04:08’57”

4. #506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 04:10’05”

5. #505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 04:19’38”

Top 5 – General (tras 4 días)

1. #501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 12:37’13”

2. #505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 13:28’11

3. #502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 13:58’48”

4. #506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 14:07’59”

5. #503 – Darek Lysek / Lukasz Laskawiec / Darek Rodewald — 15:07’14”



Lo que viene: etapa clásica de desierto

El quinto día no baja la intensidad. Al contrario.

Etapa 5 (15 abril)

• Ruta: Oum Jrane – Merzouga

• Especial: 310 km

• Tránsito: 0 km

Una jornada diseñada para poner a prueba todo: llanuras rápidas, el cañón de M’Harech, dunas en Erg Ouzina y pistas técnicas que llevan hasta Merzouga. El cierre, además, será de postal: campamento junto a las gigantescas dunas cerca del Hotel Yasmina.

Aquí es donde se separan los que sobreviven… de los que pelean por ganar.

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Uriarte y su equipo ya demostraron que tienen ritmo. Ahora necesitan algo más complicado: no fallar cuando el desierto aprieta.