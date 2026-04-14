Pedro de Uriarte mantiene el podio en el tercer día de carrera

Después de tres días de competencia del Rally Raid Morocco Desert Challenge, el equipo mexicano de Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzzini se mantienen en el top tres de reto de los camiones en el desierto del Sahara tras superar las dunas del Erg Chegaga, una de las más grandes extensiones de este terreno en Marruecos.

Aunque su segundo día también les había recibido con el podio manteniendo el tercer sitio de una forma que ni ellos mismos esperaban por manejar de forma más conservadora, el desafío del tercer día se extendió por 286 kilómetros de desierto, obligándolos a una navegación técnica y de precisión que les alejara de los errores que costara retrasos.

Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzzini siguen en el Top 3 | ESPECIAL

“Ha sido una etapa increíble y sumamente demandante en el Sahara. El camión México se portó a la altura en las dunas de Erg Chegaga. Lograr este segundo puesto en condiciones tan demandantes nos eleva el ánimo y nos permite mantener la consistencia para seguir escalando en la clasificación general”, dijo el poblano Pedro de Uriarte al llegar al campamento de M´Hadid.

De esta manera, los mexicanos del Team De Rooy quieren mantenerse con la mente enfocada en el desarrollo del resto del evento, pues el ritmo de competencia los está haciendo destacar ante la competencia de los más de 155 competidores en la justa.

Se completó el día 3 del Rally de Marruecos | ESPECIAL

Este martes, el Morocco Desert Challenge alcanzará su cuarto día de competencia para ingresar a una extensa llanura desértica con 350 kilómetros de tramo cronometrado en arena compactada que no presentará vegetación, pero un reto importante para los rallistas que destacarán por velocidad.

Resultados hasta la tercera etapa:

1) Camión # 501

Kay Huzink, Mark Salomons y Corné Blok

Tiempo 03:56’07”

2) Camión # 505

Pedro de Uriarte, Eduardo Vanzinni y Max Van Grol

Tiempo: 04:32’04”

3) Camión # 503

Darek Lysek, Lukasz Laskawiec y Darek Rodewald

Tiempo: 04:32’51”

4) Camión # 506

Marnix Leeuw, Marije Ettekoven y Bart Gloudemans

Tiempo: 04:34’22”

5) Camión # 502

Martin Van Den Brink, Sienna Van Den Brinky Hans Van Den Brink

Tiempo: 04:51’06”