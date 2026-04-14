Ignacio Lago, el primer futbolista argentino en declararse homosexual, se viste de héroe con un gol agónico

Ignacio Lago, quien recientemente hizo historia al ser el primer futbolista argentino en activo en declarar públicamente su homosexualidad, se consagró como el héroe de Colón de Santa Fe este fin de semana. El delantero marcó el gol de la victoria en un partido clave de la Primera Nacional de Argentina.

El Estadio Brigadier General Estanislao López estalló en júbilo cuando Lago se convirtió en el protagonista del encuentro. La afición local no dudó en mostrarle su apoyo incondicional, reconociendo tanto su valentía fuera del campo como su talento dentro de él.

Ignacio Lago, jugador de Colón | @ColonOficial

¿Cómo fue el gol?

El momento decisivo llegó en el minuto 62 del partido contra Racing de Córdoba. Con el marcador empatado sin goles, el extremo de 23 años asumió la responsabilidad de ejecutar un penalti. Con frialdad y precisión, convirtió el cobro para sellar el triunfo por 1-0 para el equipo local.

Tras la anotación, las gradas corearon al unísono: "Olé, olé, olé, Lago, Lago", en una ovación que celebró al goleador y a la persona.

👏❤️ La ovación de los hinchas de Colón a Ignacio Lago tras convertir ante Racing de Córdoba, a días de que se declare homosexual. pic.twitter.com/Cxa4CZEh2j https://t.co/dKOD3R0OSw — PaseClave (@paseclave__) April 13, 2026

Apenas una semana antes, Lago había compartido su orientación sexual durante una entrevista en el programa ‘Sangre y Luto’. En esa misma emisión, se transmitió un emotivo mensaje de felicitación de su pareja después de que el delantero, conocido como Nacho, anotara un gol con la camiseta rojinegra.

Cabe recordar que el jugador tuvo una breve etapa en el futbol mexicano con el Tlaxcala FC en 2021.