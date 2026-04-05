¡Insólito! Jugador de Racing falla penalti en Clásico de Avellaneda

Adrián 'Maravilla' Martínez vivió un momento clave en el Clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura, de la Liga Argentina, luego de fallar un penal que pudo cambiar el rumbo del partido. El delantero de la Academia intentó definir con un disparo picado, pero el balón se fue por encima del travesaño.

La jugada que derivó en la pena máxima fue una de las más destacadas del encuentro. Todo comenzó con una gran acción colectiva iniciada por Toto Fernández, quien filtró el balón para Tomás Conechny. El atacante buscó asistir a Martínez, que llegaba sin marca frente al arco.

Acciones del Independiente vs Racing | @Independiente

Inicialmente, el asistente marcó fuera de lugar, anulando la jugada. Sin embargo, la revisión posterior evidenció que no existía posición adelantada y que, además, el defensor de Independiente, Sebastián Valdéz, había cometido una mano clara dentro del área.

Tras la intervención del VAR, el árbitro Leandro Rey Hilfer revisó la acción y decidió sancionar penal a favor de Racing, además de amonestar al zaguero del Rojo por la infracción.

Acciones y marcador final del Independiente vs Racing | @RacingClub

¿Por qué Maravilla Martínez decidió picar el penal?

Con la responsabilidad sobre sus hombros, Adrián Martínez tomó la decisión de ejecutar el penal con un disparo a lo Panenka, una técnica arriesgada que consiste en picar suavemente el balón al centro del arco. Sin embargo, la ejecución no fue precisa y el balón terminó elevándose más de lo esperado.

La decisión del delantero generó sorpresa tanto en el campo como entre los aficionados, ya que se trataba de una oportunidad clara para abrir el marcador en un partido de alta intensidad y rivalidad.

El fallo de Adrián Martínez | @elgraficoweb

Tensión tras el penal fallado en el Racing vs Independiente

Luego del fallo, el ambiente se calentó rápidamente en el área. El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, se acercó a Martínez y lo abrazó, lo que derivó en una situación confusa que involucró a varios jugadores de ambos equipos.