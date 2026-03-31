Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Duro golpe para el ‘Kun’! Sergio Agüero sufre grave lesión y será operado

Kun Agüero, presidente del Krü FC de la Kings League | IG:@kunaguero
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:59 - 31 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exdelantero argentino se rompió el tendón de Aquiles y tuvo que salir en andas

El exfutbolista argentino Sergio Agüero volvió a ser noticia, pero esta vez por una situación complicada: sufrió una grave lesión tras romperse el tendón de Aquiles durante un partido.

El incidente ocurrió mientras participaba en un encuentro del equipo senior de Independiente ante River Plate, donde el 'Kun' cayó al césped tras una jugada y ya no pudo continuar. Debido al intenso dolor, tuvo que ser retirado del campo en andas por jugadores de ambos equipos.

El propio Agüero confirmó la gravedad de la lesión

Tras someterse a estudios médicos, el diagnóstico fue contundente: rotura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda, una de las lesiones más delicadas en el futbol.

El propio Agüero confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que deberá someterse a una operación para iniciar su proceso de recuperación, por lo que estará fuera de los terrenos de juego un tiempo considerable

Kun Agüero en Argentina Sub 20, Canadá 2007 | MEXS´PORT

Una lesión que lo aleja nuevamente de las canchas

A sus 37 años, el ‘Kun’ se mantenía activo en partidos de carácter recreativo y hasta en la misma Kings League Americas, donde tiene a su propio equipo, los KRÜ FC, tras su retiro profesional en 2021, el cual se dio por problemas cardíacos cuando jugaba con el Barcelona.

Kun Agüero y Rafa Márquez | IG:@rafamarquez.a

Ahora, esta nueva lesión lo dejará fuera de cualquier actividad futbolística durante varios meses, con un tiempo estimado de recuperación que podría ir de seis a ocho meses.

Sergio Agüero celebra gol ante Newcastle | EFE
Últimos videos
Lo Último
17:40 Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
17:32 ¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
17:26 Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
17:04 Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
16:44 Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
16:31 ¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?
16:30 México en el Mundial 2026: Así queda el Grupo A
16:25 ¡Suecia regresa al Mundial! Elimina a Polonia y deja a Lewandowski sin despedida
16:24 Copa del Mundo 2026: Este es el grupo de México para el Mundial 2026
16:13 La afición del Congo tiñe de azul el Estadio Guadalajara y arma su propia fiesta
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve 'La Bomba'! Henry Martín entrena al parejo y apunta al Santos Laguna vs América
2
Futbol "No tengo que demostrarle nada a nadie": Julián Quiñones habla sobre su relación con Javier Aguirre en Selección Mexicana
3
Empelotados Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda
4
Futbol América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026
5
Futbol Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin refuerzos pese a las bajas por Selección Mexicana
6
NFL Miami Dolphins apunta a ser rival de los 49ers en el Estadio Banorte
Te recomendamos
Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
Contra
31/03/2026
Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
Futbol
31/03/2026
¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
Contra
31/03/2026
Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
Lucha
31/03/2026
Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
Contra
31/03/2026
Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?
Futbol
31/03/2026
¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?