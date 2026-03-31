¡Duro golpe para el ‘Kun’! Sergio Agüero sufre grave lesión y será operado

El exfutbolista argentino Sergio Agüero volvió a ser noticia, pero esta vez por una situación complicada: sufrió una grave lesión tras romperse el tendón de Aquiles durante un partido.

El incidente ocurrió mientras participaba en un encuentro del equipo senior de Independiente ante River Plate, donde el 'Kun' cayó al césped tras una jugada y ya no pudo continuar. Debido al intenso dolor, tuvo que ser retirado del campo en andas por jugadores de ambos equipos.

El propio Agüero confirmó la gravedad de la lesión

Tras someterse a estudios médicos, el diagnóstico fue contundente: rotura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda, una de las lesiones más delicadas en el futbol.

El propio Agüero confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que deberá someterse a una operación para iniciar su proceso de recuperación, por lo que estará fuera de los terrenos de juego un tiempo considerable.

Kun Agüero en Argentina Sub 20, Canadá 2007 | MEXS´PORT

Una lesión que lo aleja nuevamente de las canchas

A sus 37 años, el ‘Kun’ se mantenía activo en partidos de carácter recreativo y hasta en la misma Kings League Americas, donde tiene a su propio equipo, los KRÜ FC, tras su retiro profesional en 2021, el cual se dio por problemas cardíacos cuando jugaba con el Barcelona.

Kun Agüero y Rafa Márquez | IG:@rafamarquez.a

Ahora, esta nueva lesión lo dejará fuera de cualquier actividad futbolística durante varios meses, con un tiempo estimado de recuperación que podría ir de seis a ocho meses.