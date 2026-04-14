Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Grave lesión en la Eredivisie reabre el debate sobre las espinilleras

Lewis Holtby sufrió una patada que le abrió la espinilla por falta de espinilleras | GROSBY
Lewis Holtby sufrió una patada que le abrió la espinilla por falta de espinilleras | GROSBY
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 20:22 - 13 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Lewis Holtby sufrió una patada que le abrió la espinilla por falta de espinilleras

Una impactante lesión del futbolista alemán Lewis Holtby durante un partido de la liga neerlandesa ha encendido nuevamente la conversación sobre la protección que utilizan los jugadores profesionales en el futbol actual, especialmente en torno al tamaño y tipo de espinilleras.

El incidente ocurrió este domingo en el encuentro entre el NAC Breda y el Fortuna Sittard. Holtby, mediocampista del conjunto local, resultó con una profunda herida en la pierna izquierda tras un choque con el defensor Justin Hubner en una jugada dividida cerca del final del primer tiempo.

Lewis Holtby sufrió una cortada en la tibia | GROSBY
Lewis Holtby sufrió una cortada en la tibia | GROSBY

De acuerdo con lo observado en el terreno de juego, el contacto se produjo cuando ambos futbolistas disputaban el balón. El impacto del jugador del Fortuna Sittard, neerlandés naturalizado indonesio, alcanzó directamente la zona del la espinilla de Holtby, lo que derivó en una cortada de consideración que obligó a detener el partido durante varios minutos.

El cuerpo médico ingresó de inmediato para atender al futbolista alemán, quien fue retirado del campo. Más tarde se informó que la herida requirió varios puntos de sutura para cerrar la lesión en su extremidad, aunque no se han detallado mayores complicaciones posteriores.

Mensaje tras el incidente y disculpas de Hubner

Horas después del partido, Lewis Holtby utilizó sus redes sociales para compartir una actualización sobre su estado y agradecer las muestras de apoyo recibidas tras la lesión. En la misma publicación, el mediocampista reveló que Justin Hubner se puso en contacto con él mediante un mensaje directo para ofrecer disculpas por la acción ocurrida durante el encuentro.

Lewis Holtby compartió actualización tras su lesión | GROSBY
Lewis Holtby compartió actualización tras su lesión | GROSBY

Debate por las espinilleras en el futbol moderno

Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios, aficionados y analistas retomaron una discusión recurrente en el futbol profesional: el uso de espinilleras de tamaño reducido.

En los últimos años, diversos jugadores han optado por utilizar protecciones más pequeñas, priorizando comodidad y movilidad. Sin embargo, este tipo de equipamiento deja expuestas zonas sensibles como la parte baja de la tibia y el tobillo, áreas que pueden quedar vulnerables en acciones de contacto como la que protagonizó Holtby.

El reglamento permite cierto margen en el tamaño de las espinilleras, siempre que cumplan con una función protectora básica, lo que ha derivado en interpretaciones flexibles por parte de los futbolistas. Situaciones como la ocurrida en la Eredivisie suelen reactivar el debate sobre si se requieren ajustes más estrictos en cuanto a seguridad.

Las espinilleras pequeñas se utilizan más y más | X
Lo Último
20:43 WrestleMania: Las celebridades que han participado en el magno evento de la WWE
20:23 ¿Tu celular está lleno? Este botón de WhatsApp libera espacio fácilmente
20:22 Grave lesión en la Eredivisie reabre el debate sobre las espinilleras
20:21 Crece la tensión entre Flor Vigna y Alana Flores antes de su combate en Supernova Strikers
20:18 Gabriela Jáquez hace historia como quinta selección del Draft 2026 de la WNBA
20:01 ¡Encendidos! Delanteros de Pumas marchan con ritmo goleador
19:50 Ignacio Lago, el primer futbolista argentino en declararse homosexual, se viste de héroe con un gol agónico
19:46 "Rafa": La serie de Netflix que revelará el lado más íntimo de Rafael Nadal
19:43 Pedro de Uriarte mantiene el podio en el tercer día de carrera
19:41 Metro CDMX podría irse a paro el 15 de abril: alertan fallas graves y falta de mantenimiento