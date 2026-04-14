Grave lesión en la Eredivisie reabre el debate sobre las espinilleras

Una impactante lesión del futbolista alemán Lewis Holtby durante un partido de la liga neerlandesa ha encendido nuevamente la conversación sobre la protección que utilizan los jugadores profesionales en el futbol actual, especialmente en torno al tamaño y tipo de espinilleras.

El incidente ocurrió este domingo en el encuentro entre el NAC Breda y el Fortuna Sittard. Holtby, mediocampista del conjunto local, resultó con una profunda herida en la pierna izquierda tras un choque con el defensor Justin Hubner en una jugada dividida cerca del final del primer tiempo.

Lewis Holtby sufrió una cortada en la tibia | GROSBY

De acuerdo con lo observado en el terreno de juego, el contacto se produjo cuando ambos futbolistas disputaban el balón. El impacto del jugador del Fortuna Sittard, neerlandés naturalizado indonesio, alcanzó directamente la zona del la espinilla de Holtby, lo que derivó en una cortada de consideración que obligó a detener el partido durante varios minutos.

El cuerpo médico ingresó de inmediato para atender al futbolista alemán, quien fue retirado del campo. Más tarde se informó que la herida requirió varios puntos de sutura para cerrar la lesión en su extremidad, aunque no se han detallado mayores complicaciones posteriores.

⚠️Lewis Holtby picked up a gruesome cut to his left leg in NAC Breda’s match against Fortuna Sittard earlier today.



The ex-Spurs man was forced off after colliding while chasing the ball. https://t.co/EPY0TCM3vZ — Futball Centa (@futballcenta) April 12, 2026

Mensaje tras el incidente y disculpas de Hubner

Horas después del partido, Lewis Holtby utilizó sus redes sociales para compartir una actualización sobre su estado y agradecer las muestras de apoyo recibidas tras la lesión. En la misma publicación, el mediocampista reveló que Justin Hubner se puso en contacto con él mediante un mensaje directo para ofrecer disculpas por la acción ocurrida durante el encuentro.

Lewis Holtby compartió actualización tras su lesión | GROSBY

Debate por las espinilleras en el futbol moderno

Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios, aficionados y analistas retomaron una discusión recurrente en el futbol profesional: el uso de espinilleras de tamaño reducido.

En los últimos años, diversos jugadores han optado por utilizar protecciones más pequeñas, priorizando comodidad y movilidad. Sin embargo, este tipo de equipamiento deja expuestas zonas sensibles como la parte baja de la tibia y el tobillo, áreas que pueden quedar vulnerables en acciones de contacto como la que protagonizó Holtby.

El reglamento permite cierto margen en el tamaño de las espinilleras, siempre que cumplan con una función protectora básica, lo que ha derivado en interpretaciones flexibles por parte de los futbolistas. Situaciones como la ocurrida en la Eredivisie suelen reactivar el debate sobre si se requieren ajustes más estrictos en cuanto a seguridad.