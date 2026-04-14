Marcone le responde a Belmonte tras la pelea en Boca vs Independiente: "Cuando me peleo voy uno contra uno"

El empate 1-1 entre Boca Juniors e Independiente en La Bombonera dejó varias polémicas, pero una de las imágenes más comentadas fue el fuerte cruce entre Iván Marcone y Tomás Belmonte. El capitán del Rojo no solo protagonizó el encontronazo dentro del campo, sino que también encendió la polémica con sus declaraciones tras el partido.

Luego del silbatazo final, Marcone habló sobre lo ocurrido y lanzó un mensaje directo al mediocampista xeneize, dejando en claro su postura sobre la jugada que terminó en un tenso momento durante el primer tiempo.

Iván Marcone, en un juego con Cruz Azul | IMAGO7

El picante mensaje de Marcone a Belmonte tras el cruce

La acción se produjo cerca del final del primer tiempo, cuando Marcone y Belmonte disputaron una pelota y terminaron enganchados en el suelo en una escena que rápidamente elevó la tensión del clásico. La situación escaló cuando otros jugadores intervinieron para separar a ambos futbolistas.

Tras el partido, el capitán de Independiente se refirió al episodio con un tono desafiante: aseguró que esperaba el apoyo de un compañero en medio del altercado, pero que terminó enfrentando la situación en solitario.

“Está todo bien con Belmonte, mandale un abrazo. Yo cuando me peleo voy uno contra uno, no tres contra uno”, declaró Marcone, dejando una frase que rápidamente se viralizó por su tono directo y picante.

Marcone también apuntó al arbitraje tras el empate

Más allá del cruce con Belmonte, Marcone también analizó el desarrollo del partido y expresó su disconformidad con algunas decisiones arbitrales, especialmente el penal sancionado a favor de Boca.

El mediocampista consideró que esa jugada fue determinante en el resultado: aseguró que el equipo tenía controlado el partido y que el gol cambió completamente el desarrollo del encuentro. Además, destacó el rendimiento de Independiente y lamentó no haberse llevado los tres puntos, pese a haber realizado, según su visión, un planteamiento sólido en un escenario complicado como La Bombonera.

Marcone en un partido de Independiente | IG: @ivanmarcone