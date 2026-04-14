Histórico en España: Los cinco coleros sacuden LaLiga con victorias simultáneas

La Jornada 32 de la presente temporada de LaLiga pasará a los libros de historia del fútbol español, no por la definición del título, sino por una anomalía estadística sin precedentes. Por primera vez en los 97 años de existencia, los cinco equipos que ocupaban los últimos puestos de la tabla de clasificación ganaron en una misma jornada.

Este fenómeno, provocó un cambio en la tabla general, compactando la distancia entre la salvación y el descenso directo. Mallorca, Sevilla, Elche, Real Oviedo y Levante fueron los cinco clubes involucrados en estas victorias y que mantienen la esperanza de recuperar posiciones para la parte final de la temporada.

Jugadores de Sevilla celebran el triunfo contra Atlético de Madrid en LaLiga | AFP

El golpe del Real Oviedo en Balaídos

De entre los resultados obtenidos, destaca el desempeño de Real Oviedo. El conjunto asturiano, que llegaba a esta fecha como colero absoluto del certamen, rompió los pronósticos al imponerse con un contundente 0-3 frente a Celta de Vigo en condición de visitante.

El mérito radica en la disparidad de presentes, ya que el cuadro vigués se encuentra actualmente en la disputa por puestos de clasificación a competencias europeas. A pesar de la histórica victoria, la situación de Oviedo sigue siendo crítica: se mantiene en el fondo de la tabla con 27 puntos, situándose a dos unidades de Levante y a cinco de Elche.

Real Oviedo se impone a Celta de Vigo l X:RealOviedo

¿Cómo le fue al resto de los involucrados?

El resto de los implicados también cumplió con su tarea frente a sus respectivas aficiones. Mallorca firmó una de sus actuaciones más sólidas al vencer 3-0 a Rayo Vallecano, un resultado que le permitió escalar posiciones de forma significativa.

Por su parte, Sevilla logró una victoria de prestigio al derrotar 2-1 a Atlético de Madrid, mientras que Elche y Levante hicieron lo propio con marcadores ajustados de 1-0 ante Valencia y Getafe, respectivamente.



Akor Jerome Adams anota contra Atlético de Madrid en el partido de LaLiga | AFP

Con estos resultados, Mallorca abandonó los últimos cinco puestos para situarse en el sitio 15 con 34 unidades, empatado con el Sevilla pero con una mejor diferencia de goles. Esta escalada fue posible gracias al tropiezo de Alavés, que tras empatar 3-3 como visitante ante la Real Sociedad, descendió al puesto 17 con 33 puntos, quedando apenas un escalón por encima de la zona roja.