Infantino se lleva el protagonismo junto a Trump en la UFC 327

La función de la UFC 327 se llevó los reflectores el fin de semana en Miami gracias a los personajes de renombre que se dieron cita entre ellos Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien asistió a la Kaseya Arena para tirar rostro junto a Donald Trump y Dana White.

El propio mandatario del máximo organismo del futbol subió en su cuenta de instagram el momento en la que se enfrasca con un saludo con el presidente de los Estados Unidos en una de las zonas de las gradas del recinto que fue captad por las cámaras.

Infantino en instagram l CAPTURA

Trump en el evento de la UFC

La función 327 de UFC no era lo suficientemente atractiva por sí sola, un invitado de honor vino a poner la cereza en el pastel. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asistirá a Kaseya Arena, casa de Miami Heat, para reafirmar su lazo con la empresa de MMA más grande del mundo.

Como festejo por su cumpleaños número 80, el polémico mandatario se dio un gran regalo de cumpleaños: la función UFC 250 Freedom 250, que se realizará en la Casa Blanca el 14 de junio. El evento está encabezado por dos peleas de alto nivel: Ilia Topuria frente Justin Gaethje, por el Campeonato Ligero, mientras QUE Alex Pereira hará lo propio ante Ciryl Gane, por la faja de peso Pesado de la compañía.

Trump observando uno de los combates | AP

Para agradecer el gesto, Trump aceptó la invitación de UFC al evento numerado 327, en el que Jiri Proshazka y Carlos Ulberg disputarán el título Semipesado. Desde muy temprano, el acceso a la arena del Heat estuvo sumamente controlada por equipo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, confirmando el rumor que corrió a lo largo de la semana, sobre la visita del presidente.

El protocolo de seguridad no se quedó solo en el control de los asistentes, pues los mismos medios tuvieron que pasar por largas filas y exhaustivas revisiones a su equipo de trabajo. Aun así, el Kaseya Center tendrá una de las mejores entradas para un evento no relacionado con el basquetbol, con más de 20 mil entradas vendidas desde días previos.

Donald Trump fue el verdadero protagonista de la noche | AP

¿Cuál fue el momento más emotivo?

UFC 327 tuvo un gran ganador y no fue Carlos Ulberg, nuevo Campeón Semicompleto de la empresa. Cual si fuera una convención del Partido Republicano en pleno corazón de Miami, Donald Trump salió con la mano en alto tras ser el invitado de honor en Kaseya Center.