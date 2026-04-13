Precio del dólar hoy 13 de abril de 2026 en México: baja a 17.34 pesos y el peso se fortalece
El precio del dólar hoy lunes 13 de abril de 2026 arranca la jornada en 17.34 pesos por unidad, reflejando una caída frente a la moneda mexicana y marcando una tendencia de ajuste en el tipo de cambio.
Se trata de un inicio de semana con señales positivas para el peso, que continúa recuperando terreno tras episodios recientes de volatilidad.
El dólar se mantiene por debajo de la barrera de los 18 pesos.
Comparativa: así abre frente al cierre del viernes
Al cierre del viernes 10 de abril, el dólar se ubicó alrededor de los 17.74 pesos, mientras que este lunes inicia en 17.34 pesos.
Esto representa una baja cercana a los 40 centavos, un movimiento significativo en el mercado cambiario.
El dato confirma una jornada con apreciación del peso mexicano.
Precio promedio del dólar a la compra y venta
En operaciones bancarias, el tipo de cambio promedio se encuentra en:
Compra: 16.90 pesos
Venta: 17.60 pesos
El precio de venta muestra estabilidad y se mantiene lejos de los niveles de presión cercanos a 18 pesos.
Así se ha movido el dólar en la última semana
Durante los últimos días, el dólar ha presentado una tendencia ligeramente bajista, con altibajos moderados.
El rango semanal se ha ubicado entre los 17.30 y 17.80 pesos, lo que refleja un mercado con ajustes constantes pero sin sobresaltos extremos.
La jornada de hoy destaca por consolidar esa tendencia a la baja.
Tipo de cambio en bancos hoy 13 de abril
En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera:
Banco Azteca: compra en 16.00 | venta en 17.94
BBVA: compra en 16.35 | venta en 17.78
Banorte: compra en 16.15 | venta en 17.65
Santander: compra en 16.15 | venta en 17.85
Banregio: compra en 16.00 | venta en 18.00
BanBajío: compra en 16.60 | venta en 17.90
Afirme: compra en 16.40 | venta en 17.90
Intercam: compra en 16.79 | venta en 17.79
Banamex / Citibanamex: compra en 16.73 | venta en 17.71
El tipo de cambio FIX se ubica en 17.3033 pesos, como referencia oficial.
Contexto: menor presión externa favorece al peso
El comportamiento del dólar responde a un entorno internacional con menor presión sobre los mercados emergentes.
La moneda mexicana encuentra apoyo en una mayor estabilidad financiera global, lo que permite este ajuste a la baja en el tipo de cambio.
Aun así, el mercado permanece atento a factores externos.