Precio del dólar hoy 13 de abril de 2026 en México: baja a 17.34 pesos y el peso se fortalece

El precio del dólar hoy lunes 13 de abril de 2026 arranca la jornada en 17.34 pesos por unidad, reflejando una caída frente a la moneda mexicana y marcando una tendencia de ajuste en el tipo de cambio.

Se trata de un inicio de semana con señales positivas para el peso, que continúa recuperando terreno tras episodios recientes de volatilidad.

El dólar se mantiene por debajo de la barrera de los 18 pesos.

Comparativa: así abre frente al cierre del viernes

Al cierre del viernes 10 de abril, el dólar se ubicó alrededor de los 17.74 pesos, mientras que este lunes inicia en 17.34 pesos.

Esto representa una baja cercana a los 40 centavos, un movimiento significativo en el mercado cambiario.

El dato confirma una jornada con apreciación del peso mexicano.

El dólar se cotiza en promedio al inicio de la jornada en 17.34 pesos por unidad/Google

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el tipo de cambio promedio se encuentra en: Compra: 16.90 pesos

Venta: 17.60 pesos

El precio de venta muestra estabilidad y se mantiene lejos de los niveles de presión cercanos a 18 pesos.

Así se ha movido el dólar en la última semana

Durante los últimos días, el dólar ha presentado una tendencia ligeramente bajista, con altibajos moderados.

El rango semanal se ha ubicado entre los 17.30 y 17.80 pesos, lo que refleja un mercado con ajustes constantes pero sin sobresaltos extremos.

La jornada de hoy destaca por consolidar esa tendencia a la baja.

El peso ligeramente gana terreno frente al dólar | FREEPIK

Tipo de cambio en bancos hoy 13 de abril

En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera: Banco Azteca: compra en 16.00 | venta en 17.94

BBVA: compra en 16.35 | venta en 17.78

Banorte: compra en 16.15 | venta en 17.65

Santander: compra en 16.15 | venta en 17.85

Banregio: compra en 16.00 | venta en 18.00

BanBajío: compra en 16.60 | venta en 17.90

Afirme: compra en 16.40 | venta en 17.90

Intercam: compra en 16.79 | venta en 17.79

Banamex / Citibanamex: compra en 16.73 | venta en 17.71

El tipo de cambio FIX se ubica en 17.3033 pesos, como referencia oficial.

La cotización del dólar puede variar, según cada institución bancaria | FREEPIK

Contexto: menor presión externa favorece al peso