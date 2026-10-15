El Departamento del Tesoro indica que no entregó su control de operaciones financieras / Especial

Anuncian sanción de mil 200 millones de dólares contra el banco por incumplimientos en la prevención del lavado de dinero

Bank of America, considerado el segundo banco más grande de Estados Unidos, enfrenta una de las sanciones económicas más importantes en la historia del Departamento del Tesoro, después de que las autoridades estadounidenses anunciaran una multa de mil 200 millones de dólares por incumplimientos relacionados con la prevención del lavado de dinero y las normas de sanciones financieras. La medida coloca nuevamente bajo la lupa los mecanismos de vigilancia de las grandes instituciones bancarias y su responsabilidad para detectar operaciones que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento del Tesoro, la sanción responde a deficiencias en los controles internos del banco para identificar, mitigar y reportar posibles actividades financieras ilícitas. Entre las principales preocupaciones de las autoridades se encuentran las redes chinas de lavado de dinero y el financiamiento ilícito en la frontera suroeste de Estados Unidos, situaciones que, según los reguladores, no fueron atendidas adecuadamente por la institución financiera.

El Bank of America enfrenta una de las sanciones económicas más importantes en la historia de EU / Especial

¿Por qué multaron a Bank of America con mil 200 millones de dólares?

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo perteneciente al Departamento del Tesoro, determinó que Bank of America incumplió obligaciones establecidas en la legislación estadounidense para combatir el lavado de dinero. Según la dependencia, las irregularidades estuvieron relacionadas con la falta de medidas suficientes para identificar y reportar riesgos considerados prioritarios para la seguridad nacional, lo que habría permitido que determinadas operaciones no recibieran el seguimiento exigido por las autoridades.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió sobre las consecuencias que pueden generar este tipo de incumplimientos cuando se presentan dentro de una institución financiera de gran tamaño, debido al volumen de operaciones y clientes que administra.

“Cuando un banco de este tamaño incumple sus obligaciones contra el lavado de dinero y en materia de sanciones, las consecuencias van mucho más allá de sus propias paredes y exponen a todo el sistema financiero de Estados Unidos a importantes riesgos de financiamiento ilícito”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Las medidas de hoy envían un mensaje claro de que ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley”.

La sanción se convirtió en la tercera mayor acción económica de este tipo en la historia del Departamento del Tesoro, únicamente por detrás de los acuerdos alcanzados anteriormente con Binance y TD Bank. Con esta decisión, las autoridades estadounidenses buscan reforzar el cumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades bancarias para prevenir que sus servicios sean utilizados en operaciones ilegales.

Departamento del Tesoro le puso una multa de mil 200 millones de dólares / Especial

Bank of America admite violaciones a la Ley de Secreto Bancario

Uno de los elementos más relevantes del caso es que, según el Departamento del Tesoro, Bank of America admitió haber violado deliberadamente la Ley de Secreto Bancario de 1970, legislación que obliga a las instituciones financieras a colaborar con las autoridades para identificar operaciones sospechosas y prevenir actividades relacionadas con el lavado de dinero.

Esta normativa constituye uno de los principales instrumentos de vigilancia financiera en Estados Unidos, ya que establece obligaciones de registro, monitoreo y reporte para los bancos. Su objetivo es facilitar la detección de movimientos que puedan estar relacionados con actividades delictivas, financiamiento ilícito u otras operaciones que representen riesgos para el sistema financiero.

La sanción también contempla 750 millones de dólares destinados a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), organismo federal encargado de supervisar a las instituciones bancarias. De acuerdo con la información oficial difundida, se trata de la mayor multa impuesta hasta ahora por ese regulador, lo que refleja la dimensión de las irregularidades identificadas.

Las autoridades acusan a la institución bancaria de presunto lavado de dinero / Especial

¿Qué relación tiene la multa con Irán, Rusia y el narcotráfico?

Además de la sanción principal, el Departamento del Tesoro informó que Bank of America alcanzó un acuerdo adicional por 11.6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), relacionado con aparentes incumplimientos de diversos programas de sanciones internacionales.

Las autoridades señalaron que las operaciones examinadas estuvieron vinculadas con programas de restricciones relacionados con Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global. Estos mecanismos buscan impedir que personas, organizaciones o entidades sujetas a sanciones estadounidenses utilicen el sistema financiero para realizar operaciones que se encuentran prohibidas o restringidas.

Es importante distinguir ambos procedimientos: mientras la multa de mil 200 millones de dólares corresponde a incumplimientos en materia de prevención del lavado de dinero y obligaciones bancarias, el acuerdo por 11.6 millones de dólares está relacionado específicamente con las normas de sanciones administradas por OFAC.

¿Qué respondió Bank of America a la millonaria sanción?

Después del anuncio, Bank of America reconoció la importancia de cumplir con las regulaciones financieras y señaló que ha trabajado con las autoridades para resolver los incumplimientos identificados. La institución también aseguró que ha destinado recursos económicos y personal especializado para fortalecer sus sistemas de vigilancia y prevención de delitos financieros.

“El cumplimiento en materia de delitos financieros es algo serio, y somos responsables de hacerlo bien… Trabajamos con los reguladores para llegar a estas resoluciones de sanciones derivadas de las infracciones citadas en la orden de consentimiento de 2024 (del Contralor de la Moneda) previamente informada y en la investigación de FinCEN”, señaló Bank of America en un comunicado.

El banco también destacó que sus esfuerzos para corregir las deficiencias incluyen inversiones tecnológicas y la participación de miles de trabajadores especializados en la detección de actividades financieras sospechosas.

“Hemos invertido miles de millones de dólares en tecnología y asignado a miles de empleados para combatir los delitos financieros, y nuestro equipo está muy avanzado y comprometido a completar el trabajo necesario para abordar los problemas planteados por nuestros reguladores”.

Con esta respuesta, la institución busca demostrar que se encuentra realizando modificaciones para cumplir con las exigencias regulatorias, aunque las autoridades estadounidenses determinaron que las irregularidades detectadas ameritaban una sanción económica de gran magnitud.

¿Cuáles han sido las multas más grandes del Departamento del Tesoro?

La sanción contra Bank of America se ubica entre las más elevadas anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. El antecedente de mayor monto corresponde a Binance, plataforma de intercambio de criptomonedas que en 2023 alcanzó un acuerdo por aproximadamente 4 mil millones de dólares como parte de investigaciones relacionadas con incumplimientos de normas financieras.

Posteriormente, en 2024, TD Bank, institución financiera con sede en Canadá, alcanzó un acuerdo cercano a los 3 mil millones de dólares por irregularidades relacionadas con sus controles contra el lavado de dinero. Ambos casos se convirtieron en referentes de las acciones emprendidas por las autoridades estadounidenses para exigir mayores medidas de vigilancia a las instituciones financieras.