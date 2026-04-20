Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy 20 de abril de 2026: arranca en 17.34 pesos y mantiene estabilidad

El tipo de cambio del dólar se muestra estable al inicio de la jornada/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:25 - 20 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El billete verde se cotiza al inicio de la jornada en 16.87 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta

El precio del dólar hoy lunes 20 de abril de 2026 inicia la jornada en 17.34 pesos por unidad, manteniéndose en un rango estable frente al peso mexicano tras los movimientos registrados la semana pasada.


La divisa estadounidense continúa operando por debajo de los 18 pesos, consolidando un periodo de relativa calma en el mercado cambiario.


El arranque de semana refleja equilibrio entre ambas monedas.

El dólar se cotiza al inicio de la jornada en 17.34 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abre frente al cierre del viernes

Al cierre del viernes 17 de abril, el dólar se ubicó también alrededor de los 17.34 pesos, por lo que este lunes inicia prácticamente sin cambios.


La variación es mínima, lo que indica una jornada con estabilidad en el tipo de cambio.


El peso mexicano logra sostener su posición frente al dólar.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en:

  • Compra: 16.87 pesos

  • Venta: 17.50 pesos


El precio de venta se mantiene por debajo de los 18 pesos, reflejando menor presión en comparación con semanas anteriores.

El peso ligeramente gana terreno frente al dólar | FREEPIK

Comportamiento del dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado un comportamiento estable con ligera tendencia a la baja.


El tipo de cambio se ha movido entre los 17.30 y 17.80 pesos, sin registrar movimientos abruptos.


Este rango confirma un mercado con menor volatilidad.

Tipo de cambio en bancos hoy 20 de abril

En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera:

  • Banco Azteca: compra en 16.20 | venta en 16.99

  • BBVA: compra en 16.25 | venta en 17.78

  • Banorte: compra en 16.00 | venta en 17.55

  • Santander: compra en 16.10 | venta en 17.80

  • Banregio: compra en 15.90 | venta en 17.80

  • BanBajío: compra en 16.40 | venta en 17.70

  • Afirme: compra en 16.30 | venta en 17.80

  • Intercam: compra en 16.72 | venta en 17.73

  • Banamex / Citibanamex: compra en 16.67 | venta en 17.66


El tipo de cambio FIX se ubica en 17.2447 pesos, como referencia oficial.

La cotización del dólar puede variar, según cada institución bancaria | FREEPIK

Contexto: estabilidad en mercados internacionales

El comportamiento del dólar responde a un entorno global con menor volatilidad financiera.


El peso mexicano se ha visto favorecido por condiciones externas más estables, lo que ha permitido mantener el tipo de cambio en niveles controlados.


Sin embargo, los mercados continúan atentos a factores internacionales.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Lo Último
07:40 Alejandro Zendejas revela trabajo de penales en América tras triunfo clave rumbo a Liguilla
07:39 "Merecimos más": Albert Espigares lamentó derrota de Puebla contra Rayados de Monterrey
07:20 Rayados cierra con triunfo ante Puebla; Nicolás Sánchez valora el resultado y explica la ausencia de Sergio Canales
07:00 El Reporte Ponce: Así, como Vicente, ni campeón se queda Larcamón
05:00 Portada RÉCORD 22 abril 2026
00:12 A 50 días: ¡Histórico! En Chile 1962, México frenó a la máquina de Checoslovaquia, a la postre subcampeona, para lograr su primera victoria en un Mundial
00:01 Liga MX: Así marcha la tabla tras la Jornada 16
00:01 NFL: ¿Cuál ha sido la peor y mejor selección de Draft de cada equipo desde el 2000?
23:45 Tigres prepara homenaje histórico para André Pierre Gignac ante Mazatlán
23:42 ¡Polémica! América y el controversial penal con el que venció a León