Precio del dólar hoy 20 de abril de 2026: arranca en 17.34 pesos y mantiene estabilidad
El precio del dólar hoy lunes 20 de abril de 2026 inicia la jornada en 17.34 pesos por unidad, manteniéndose en un rango estable frente al peso mexicano tras los movimientos registrados la semana pasada.
La divisa estadounidense continúa operando por debajo de los 18 pesos, consolidando un periodo de relativa calma en el mercado cambiario.
El arranque de semana refleja equilibrio entre ambas monedas.
Comparativa: así abre frente al cierre del viernes
Al cierre del viernes 17 de abril, el dólar se ubicó también alrededor de los 17.34 pesos, por lo que este lunes inicia prácticamente sin cambios.
La variación es mínima, lo que indica una jornada con estabilidad en el tipo de cambio.
El peso mexicano logra sostener su posición frente al dólar.
Precio promedio del dólar a la compra y venta
En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en:
Compra: 16.87 pesos
Venta: 17.50 pesos
El precio de venta se mantiene por debajo de los 18 pesos, reflejando menor presión en comparación con semanas anteriores.
Comportamiento del dólar en la última semana
Durante la última semana, el dólar ha mostrado un comportamiento estable con ligera tendencia a la baja.
El tipo de cambio se ha movido entre los 17.30 y 17.80 pesos, sin registrar movimientos abruptos.
Este rango confirma un mercado con menor volatilidad.
Tipo de cambio en bancos hoy 20 de abril
En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera:
Banco Azteca: compra en 16.20 | venta en 16.99
BBVA: compra en 16.25 | venta en 17.78
Banorte: compra en 16.00 | venta en 17.55
Santander: compra en 16.10 | venta en 17.80
Banregio: compra en 15.90 | venta en 17.80
BanBajío: compra en 16.40 | venta en 17.70
Afirme: compra en 16.30 | venta en 17.80
Intercam: compra en 16.72 | venta en 17.73
Banamex / Citibanamex: compra en 16.67 | venta en 17.66
El tipo de cambio FIX se ubica en 17.2447 pesos, como referencia oficial.
Contexto: estabilidad en mercados internacionales
El comportamiento del dólar responde a un entorno global con menor volatilidad financiera.
El peso mexicano se ha visto favorecido por condiciones externas más estables, lo que ha permitido mantener el tipo de cambio en niveles controlados.
Sin embargo, los mercados continúan atentos a factores internacionales.