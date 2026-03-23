Precio del dólar hoy 23 de marzo: Sube a 17.79 pesos y presiona al peso mexicano

El precio del dólar hoy lunes 23 de marzo de 2026 inicia la jornada en 17.79 pesos por unidad, manteniendo una tendencia al alza frente al peso mexicano en el mercado interbancario.

La divisa estadounidense continúa ganando terreno, impulsada por un entorno internacional de cautela que favorece activos considerados más seguros.

Este nivel coloca al tipo de cambio cerca de sus máximos recientes.

El dólar inicia la jornada en 17.79 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abrió frente al cierre del viernes

Al cierre del viernes 20 de marzo, el dólar se ubicó alrededor de 17.66 pesos, mientras que este lunes abre en 17.79 pesos.

El incremento es de aproximadamente 13 centavos, lo que confirma una presión continua sobre el peso mexicano.

El movimiento se da en el arranque de la semana, marcando una tendencia que se ha venido consolidando en días recientes.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en: Compra: 17.4603 pesos

Venta: 18.191 pesos

El precio de venta se mantiene por encima de los 18 pesos, consolidando ese nivel como referencia en ventanillas.

El dólar toma fuerza en el mercado frente a las demás divisas/Pixabay

Comportamiento del dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado un comportamiento alcista sostenido.

La cotización pasó de niveles cercanos a 17.20 pesos a ubicarse por encima de los 17.70 pesos, reflejando un cambio en la dinámica del mercado.

Aunque con ajustes moderados, la tendencia ha sido clara: el dólar se fortalece de forma gradual frente al peso.

Tipo de cambio en bancos hoy 23 de marzo

En ventanillas bancarias, el dólar presenta las siguientes cotizaciones: Banco Azteca: compra en 16.75 | venta en 18.54

BBVA: compra en 16.88 | venta en 18.42

Banorte: compra en 16.00 | venta en 18.25

Santander: compra en 16.80 | venta en 18.50

Banregio: compra en 16.60 | venta en 18.50

BanBajío: compra en 17.40 | venta en 18.60

Afirme: compra en 16.90 | venta en 18.50

Intercam: compra en 17.41 | venta en 18.42

Banamex / Citibanamex: compra en 17.38 | venta en 18.38

El tipo de cambio FIX del Banco de México se ubica en 17.8998 pesos, utilizado como referencia oficial.

La cotización del dólar puede variar dependiendo de cada institución bancaria/Pixabay

Contexto: dólar fuerte y presión externa