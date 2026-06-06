“Prevost es del Madrid”: Papa León XIV se declara fan del Real Madrid

El Papa León XIV ya se encuentra en España para llevar a cabo su visita apostólica de carácter histórico debido a que será la primera vez que un pontífice llegue al país desde el 2011 por parte de Benedicto XVI que protagonizó la Jornada Mundial de la Juventud.

Previo a su llegada al país ibérico el Papa fue preguntado en el avión sobre a qué equipo le iba y simplemente fue contundente, declarando con inteligencia y después resaltando a sus persona: "El Papa es para todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid".

El llamado deL Papa León XIV abre debate sobre los límites de la inteligencia artificial en la vida pastoral. / AP

En redes sociales, la respuesta causó furor y obviamente lso seguidores del Real Madrid lo tomaron de buena manera e incluso lo reconoció Florentino Pérez más adelante y se recibió una camiseta del equipo, en esta visita histórica.

¿De qué otro equipo es fan?

Tras su confirmación como nuevo Papa, la cadena TV Perú, destacó el vínculo del papa con el equipo de Alianza Lima que se remonta a su afinidad con la cultura peruana y su paso por la ciudad de Chiclayo, donde ejerció como obispo. No obstante, su conexión con el futbol no termina ahí. También se ha mencionado que el papa tiene cierta simpatía por el club Juan Aurich, otro equipo de Chiclayo

El Papa León XIV se ha mostrado cercano a las personas desde su llegada al Vaticano/AP

¿El Papa se reunirá con Bad Bunny?

En estas fechas, Bad Bunny ofrecerá una serie de conciertos en la capital española como parte de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour y podría coincidir con el Papa y esto ha causado revuelo ante una posible reunión.

La coincidencia de agendas provocó especulaciones inmediatas sobre un posible encuentro entre ambas figuras, especialmente porque uno de los conciertos del cantante coincide con la vigilia juvenil encabezada por el pontífice en Madrid.

Bad Bunny y el Papa León XIV coincidirán en Madrid. / AP

El cardenal José Cobo aseguró en entrevista con El País que no se puede descartar una reunión entre el líder de la Iglesia católica y el cantante urbano. Sin embargo, por ahora no hay un comunicado oficial sobre dicho encuentro.