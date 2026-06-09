¿’Pulpo Paul’ eres tú? ‘Paco el ajolote’ se hace viral por predicción del México vs Sudáfrica

La Copa del Mundo se encuentra a la vuelta de la esquina; mientras se cuentan las horas para el duelo inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica la nueva mascota de las predicciones ya tiene a su ganador.

Se trata de ‘Paco’, un ajolote quien se ha hecho viral en redes sociales como en su momento lo hiciera ‘Pulpo Paul’ en Sudáfrica 2010 con sus predicciones durante todos los partidos y que también lanzara a su campeón España.

Johan Vásquez y Julián Quiñones, en Selección Mexicana | IMAGO7

¿Es IA?

Sin embargo, esta nueva inmersión de la mascota ha sido elaborada por Inteligencia Artificial destacando algunos detalles, como la colocación de banderas de manera opuesta, que no contrastan en el video que se ha esparcido de unos 10 segundos.

'Paco el ajolote' l CAPTURA

México vs Sudáfrica

La Selección Mexicana se mide a Sudáfrica. El conjunto sudafricano se ubicó dentro del Bombo 3 del sorteo y la suerte lo mandó al Grupo A del certamen junto al Tri para revivir una acta inaugural como fue en 2010 en Johannesburgo.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Este enfrentamiento revivirá lo ocurrido en 2010, cuando ambas selecciones también disputaron el primer partido de la Copa del Mundo en Johannesburgo; el marcador terminó con un empate 1-1 en donde Siphiwe Tshabalala llamó la atención.

Al confirmarse este choque, por primera vez en la historia de los Mundiales se repetirá un duelo inaugural. Como dato curioso, también se jugará en la misma fecha: 11 de junio y será la oportunidad para que ambas selecciones inicien con el pie derecho.

En aquella ocasión, Siphiwe Tshabalala dejó grabado su nombre en los libros luego de anotar un golazo en el primer tiempo. En el complemento, Rafa Márquez igualó los cartones, este último como asistente de Javier Aguirre quien también era el técnico.

Javier Aguirre y Rafa Marquez | IMAGO7