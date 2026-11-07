Conoce qué institución registró el menor pago total y cómo utilizar el simulador gratuito / Magnific

Un ejercicio de la Condusef identificó diferencias importantes entre las mensualidades y el costo final de los créditos hipotecarios

Comprar una vivienda es una de las decisiones financieras más importantes para muchas familias mexicanas, especialmente cuando necesitan solicitar un préstamo que deberán pagar durante varios años. Sin embargo, elegir un crédito hipotecario no consiste únicamente en encontrar el banco que cobre la mensualidad más baja, pues existen otros gastos que pueden aumentar considerablemente el costo final del financiamiento.

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Para facilitar esta decisión, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con un simulador gratuito que permite comparar las condiciones de distintas instituciones bancarias en México. La herramienta muestra información sobre mensualidades, tasas de interés, comisiones y el monto total que una persona terminaría pagando al concluir su crédito.

Condusef permite comparar créditos hipotecarios de más de 20 instituciones / Magnific

En un ejercicio difundido mediante su publicación Revisa, Compara, Decide, consultada el 10 de julio de 2026, el organismo identificó que Inbursa presentó el menor costo total entre las opciones evaluadas para un financiamiento a 20 años. No obstante, la institución con la mensualidad más baja fue HSBC, lo que demuestra que un pago menor cada mes no necesariamente significa que el préstamo sea el más económico.

¿Qué banco cobra menos por un crédito hipotecario en México?

De acuerdo con el comparativo presentado por la Condusef, Inbursa fue la institución que registró el menor monto acumulado al finalizar el crédito hipotecario, bajo las condiciones específicas utilizadas para realizar el ejercicio.

La simulación tomó como referencia una vivienda con valor de 1 millón 885 mil pesos, un enganche de 742 mil pesos, un financiamiento de 1 millón 41 mil 810 pesos y un plazo de 20 años para liquidar el préstamo.

El CAT es uno de los indicadores que deben revisarse antes de contratar una hipoteca / Magnific

Con estas condiciones, el monto total estimado a pagar con Inbursa fue de 2 millones 470 mil 807.09 pesos, cifra que contempla los pagos asociados al financiamiento durante el periodo establecido en la comparación.

¿Qué banco tiene la mensualidad más baja para comprar una casa?

Uno de los datos más relevantes del ejercicio es que el banco con el menor costo total no fue el mismo que ofreció la mensualidad más económica.

Según la información presentada por la Condusef, HSBC registró el pago mensual más bajo, mientras que Inbursa apareció en la tercera posición entre las mensualidades menores.

Los resultados del comparativo fueron los siguientes: Institución bancaria Mensualidad estimada HSBC $12,840.00 Inbursa $13,850.39 BanBajío $17,149.64

En este escenario, la diferencia entre la mensualidad de HSBC y la de BanBajío supera los 4 mil 300 pesos, cantidad que puede representar un impacto importante en el presupuesto de una familia.

Sin embargo, el organismo financiero advierte que una mensualidad más baja no garantiza un menor desembolso al terminar de pagar la vivienda, debido a que los créditos pueden tener diferentes tasas, comisiones, seguros y condiciones de amortización.

Comprar una casa implica considerar intereses, seguros y otros gastos del financiamiento / Magnific

Por ello, antes de elegir una institución, es necesario revisar cuánto dinero se pagará durante toda la vida del préstamo y no únicamente la cantidad que se descontará cada mes.

¿Por qué el crédito con la mensualidad más baja puede salir más caro?

Cuando una persona solicita una hipoteca, el banco establece una serie de condiciones que determinan cuánto deberá pagar por el dinero prestado. Entre ellas se encuentran la tasa de interés, el plazo del financiamiento, los seguros obligatorios y las comisiones relacionadas con la contratación.

Uno de los indicadores más importantes es el Costo Anual Total (CAT), que permite comparar el costo de distintos productos financieros mediante un porcentaje anual que incorpora intereses y otros cargos considerados en su cálculo.

Por ejemplo, un crédito puede ofrecer mensualidades relativamente bajas, pero terminar siendo más costoso si incluye determinados gastos o condiciones que elevan el monto acumulado durante los años de financiamiento.

También puede ocurrir que una hipoteca requiera un desembolso inicial mayor, pero permita reducir los intereses que se pagarán con el paso del tiempo. La recomendación es analizar el CAT, la tasa de interés, el pago total y las condiciones del contrato, además de verificar que las mensualidades sean compatibles con los ingresos del solicitante.

De esta manera, el comprador podrá identificar una opción que no solo sea manejable cada mes, sino que también resulte conveniente a largo plazo.

¿Cómo utilizar el simulador de crédito hipotecario de Condusef?

Las personas interesadas en comprar una vivienda pueden consultar el simulador de crédito hipotecario de Condusef, una herramienta digital gratuita que permite comparar las características de más de 20 alternativas de financiamiento disponibles en el mercado.

Para utilizarla, se deben seguir estos pasos: Ingresar al portal oficial: acceder a phpapps.condusef.gob.mx y localizar el simulador de crédito hipotecario. Capturar los datos de la vivienda: indicar el valor del inmueble, el enganche disponible, el monto que se necesita financiar y el plazo deseado. Elegir el criterio de comparación: seleccionar si se desea ordenar las opciones por mensualidad, pago total, tasa de interés, CAT, desembolso inicial o ingresos requeridos. Consultar los resultados: seleccionar la opción “Ver comparativo” para obtener una tabla con las condiciones estimadas de las instituciones. Revisar las alternativas: analizar los resultados y comparar las opciones que mejor se adapten a la capacidad de pago del solicitante.

La herramienta permite realizar distintos ejercicios, por lo que los usuarios pueden modificar el enganche o el plazo para observar cómo cambian las mensualidades y el costo final del crédito. Esto resulta útil para quienes todavía no han definido cuánto dinero pueden destinar a la compra de una casa o desean conocer qué diferencia existe entre contratar una hipoteca a 15, 20 o más años, según las opciones disponibles.

¿Qué debes revisar antes de contratar un crédito hipotecario?

Antes de firmar un contrato, la Condusef recomienda evaluar cuidadosamente la capacidad de pago, especialmente porque un crédito hipotecario representa un compromiso financiero que puede extenderse durante varias décadas.

Además del monto mensual, es importante considerar los gastos que acompañan la compra de una vivienda, como el avalúo, los costos notariales, los impuestos aplicables y las comisiones que pudiera cobrar la institución financiera.

También es recomendable verificar si la hipoteca contempla seguros de vida, daños u otras coberturas, así como revisar las condiciones para realizar pagos anticipados y reducir el saldo pendiente.

Otro aspecto fundamental es mantener un margen dentro del presupuesto familiar para cubrir gastos imprevistos, ya que comprometer una parte excesiva de los ingresos puede generar dificultades financieras en el futuro.