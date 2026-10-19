El cantante Enrique Guzmán se ha colocado nuevamente en la conversación, no obstante, en esta ocasión no ha sido por su trayectoria músical, ni por alguna declaración relacionada con su familia. Su reciente aparición ante los medios llamó la atención por el aspecto de su rostro, que varios usuarios consideraron distinto al de otras ocasiones.
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Las imágenes comenzaron a circular después de un encuentro con la prensa junto a Angélica María, con quien comparte escenario en la gira La Despedida. En fotografías y videos, algunos usuarios señalaron que el rostro del intérprete lucía más rígida, lo que desató preguntas sobre si se habría sometido a algún tratamiento para rejuvenecer su apariencia.
¿Qué le pasó al rostro de Enrique Guzmán?
Ante los diversos comentarios, el propio cantante habría sido cuestionado sobre su imagen. Con su habitual sentido del humor, Guzmán comentó que se había “estirado todo” y reconoció que llevaba maquillaje, una respuesta que alimentó las especulaciones entre sus seguidores.
Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de que Enrique Guzmán se haya sometido a una cirugía estética o a un procedimiento específico. Entre las versiones difundidas en redes aparecen posibles retoques, tratamientos estéticos y el efecto del maquillaje y la iluminación, pero ninguna de estas hipótesis ha sido comprobada.
¿Nueva apariencia de Enrique Guzmán?
Con opiniones divididas sobre el aspecto del cantante, algunos consideraron que el maquillaje podría explicar parte de esta apariencia. Algunos usuarios compararon sus fotografías recientes con imágenes anteriores, mientras otros criticaron la apariencia que mostró frente a las cámaras.
La polémica también cobró fuerza porque Guzmán ha sido señalado en conversaciones públicas por sus comentarios sobre los procedimientos estéticos de otras personas. Este antecedente llevó a algunos internautas a recordar sus posturas y a preguntarse si el intérprete habría recurrido a algún retoque, aunque no hay información confirmada que permita sostenerlo.
La aparición ocurrió durante la promoción de La Despedida, el espectáculo que reúne a dos figuras reconocidas de la música mexicana. No obstante, el rostro de Enrique Guzmán terminó acaparando buena parte de la atención. Por ahora, las dudas sobre un posible procedimiento estético continúan sin una explicación médica o una confirmación definitiva.