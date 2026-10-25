El CEO de GS Sports Management, Gustavo Santoscoy, destacó la calidad de las tenistas que competirán del 26 de octubre al 1 de noviembre en el Club Campestre

La segunda edición del Querétaro Open, torneo de categoría WTA 125, contará con una convocatoria que apunta a superar las expectativas, con figuras de trayectoria internacional y campeonas de alto nivel que elevarán la competencia en las canchas de arcilla del Club Campestre.

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En charla con Récord, Gustavo Santoscoy, CEO de GS Sports Management, aseguró que la calidad de las participantes coloca al certamen en un nivel que va más allá de su categoría, al tiempo que destacó el reto de consolidar el torneo y atraer a más aficionados durante la semana de competencia.

“Ahora volvemos a Querétaro con expectativas nuevas, con nuevos retos, con nuevos objetivos. Independientemente del ranking de cada jugadora, es un 250 disfrazado de 125 de alguna manera. Estamos en unas instalaciones particularmente lindas, en una cancha central para mil 400 personas y en arcilla, que la arcilla siempre da un contexto de elegancia, así que realmente es un gran privilegio”, expresó el directivo.

Bianca Andreescu y Tatjana Maria encabezan un cartel de alto nivel

Bianca Andreescu ya se encuentra en el complejo queretano | wta125mexico

Entre las principales figuras que competirán del 26 de octubre al 1 de noviembre destacan la canadiense Bianca Andreescu, campeona del US Open en 2019, y la alemana Tatjana Maria, semifinalista de Wimbledon en 2022. La convocatoria también incluye a la colombiana Emiliana Arango, la española Jessica Bouzas Maneiro y la argentina Nadia Podoroska.

Santoscoy reconoció que contar con una campeona de Grand Slam como Andreescu representa un privilegio para la organización, al igual que recibir a jugadoras con experiencia en las grandes citas del tenis internacional.

“Creo que los reflectores sin duda alguna están en la jugadora canadiense Bianca Andreescu, pero el cartel tiene estrellas por todos lados. Tenemos tenistas que han mostrado su talento en varias canchas del mundo y sabemos que eso la afición lo valora”, señaló el CEO de GS Sports Management.

Querétaro Open también apuesta por las jóvenes mexicanas

Gustavo Santoscoy destacó el nivel de jugadoras que han traído al torneo | Querétaro Open

La representación nacional tendrá un lugar importante en el torneo con Marian Gómez y Carlota Garibay, quienes recibieron invitaciones para disputar directamente el cuadro principal, mientras que Natalia Sousa y Abril Cárdenas buscarán su clasificación para incorporarse a la competencia.

El directivo explicó que el respaldo a las jóvenes mexicanas forma parte de un proyecto de desarrollo que busca acompañarlas desde las primeras etapas de sus carreras profesionales, después de haber apoyado anteriormente a jugadoras como Renata Zarazúa, Giuliana Olmos, María Fernanda Navarro y Ana Sofía Sánchez.