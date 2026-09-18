Su muerte ocurrió meses después de que fuera detenido en relación con el conocido caso del “Putney Pusher” , un incidente ocurrido en 2017 que durante años permaneció sin resolver. Brandram fue interrogado y posteriormente quedó en libertad sin ser acusado formalmente por ese hecho.

¿Quién era Nicholas Brandram?

Brandram trabajaba como directivo en HSBC y anteriormente había formado parte de la Guardia Escocesa, donde alcanzó el rango de capitán y participó en la guerra de Afganistán.

Además de su trayectoria profesional y militar, su nombre llamó la atención por sus vínculos con la realeza. Era descendiente de la reina Victoria y bisnieto de Constantino I de Grecia . También tenía relación familiar con la reina Sofía de España y con el rey Felipe VI.

El príncipe Felipe de Edimburgo , esposo de la reina Isabel II, fue además padrino de bautismo del padre de Brandram, de acuerdo con información publicada sobre su familia.

¿Por qué había sido detenido?

En junio de 2026 , Brandram fue detenido como sospechoso del caso conocido como “Putney Pusher” . El incidente ocurrió el 5 de mayo de 2017, cuando un hombre empujó a una mujer hacia la carretera justo cuando se acercaba un autobús en el puente de Putney.

La mujer sobrevivió gracias a que el conductor logró esquivarla. Las imágenes del momento se hicieron virales y la Policía Metropolitana pasó años intentando identificar al responsable.

Brandram nunca fue acusado formalmente por el ataque y fue puesto en libertad después de ser interrogado. Tras su muerte, su familia negó que estuviera relacionado con el caso y cuestionó las pruebas que llevaron a la investigación en su contra.

La Policía Metropolitana informó que su fallecimiento fue inesperado y que, inicialmente, no se consideraba sospechoso. La investigación sobre el caso del “Putney Pusher” continúa.