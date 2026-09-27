¿Quién es Jacques Passy? El DT mexicano que dirige y golea con Antigua y Barbuda

El entrenador mexicano Jacques Passy consiguió una contundente goleada con Antigua y Barbuda en la Liga de Naciones de Concacaf

Jacques Passy continúa dejando huella fuera de México. El entrenador mexicano actualmente dirige a la Selección de Antigua y Barbuda, combinado con el que consiguió una contundente victoria de 5-0 sobre Anguila en la Liga de Naciones de CONCACAF 2026-27.

El estratega nacido en la Ciudad de México asumió el proyecto de Antigua y Barbuda en 2025, después de construir buena parte de su trayectoria en selecciones de la región. Antes estuvo al frente de San Cristóbal y Nieves y República Dominicana, además de contar con experiencia en el futbol mexicano.

Jacques Passy durante un evento deportivo

Jacques Passy golea con Antigua y Barbuda en Concacaf

El equipo dirigido por Passy se impuso sin complicaciones a Anguila en su segundo compromiso del Grupo B de la Liga C. Antigua y Barbuda resolvió prácticamente el encuentro durante la primera mitad, pues los cinco goles llegaron antes del descanso.

Christopher Douglas abrió el marcador apenas al minuto 1 y volvió a aparecer al 21', mientras que Dion Pereira, D'Andre Bishop y Kayonte George completaron la goleada a los minutos 16, 35 y 43, respectivamente. El dominio también se reflejó en las estadísticas, con 74 por ciento de posesión y 24 remates para Antigua y Barbuda.

Jacques Passy recibe un reconocimiento por su trayectoria | TWITTER @coachpassy

El triunfo permitió al equipo caribeño reaccionar después de haber comenzado su participación en el torneo con una derrota 1-0 frente a Aruba. Antigua y Barbuda comparte el Grupo B de la Liga C precisamente con Aruba y Anguila, en busca de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

¿Quién es Jacques Passy, el DT mexicano de Antigua y Barbuda?

Passy nació el 30 de septiembre de 1975 en la Ciudad de México y comenzó su trayectoria como entrenador con Dorados de Sinaloa. Posteriormente dio el salto al futbol de selecciones en Concacaf, donde dirigió a San Cristóbal y Nieves antes de asumir los representativos Sub 23 y mayor de República Dominicana.

Su llegada a Antigua y Barbuda se produjo en abril de 2025, cuando la federación lo anunció inicialmente como entrenador interino de la Selección Mayor. Desde entonces permaneció al frente del conjunto conocido como los Benna Boys, y FIFA lo sigue registrando actualmente como seleccionador nacional masculino.

Jacques Passy en entrenamiento | EFE